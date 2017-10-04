Житель Владивостока из-за незнания закона остался без квартиры
Спустя годы выяснилось, что подписи в договоре — поддельные.
Спустя годы выяснилось, что подписи в договоре — поддельные.
В приморской столице разгорелся спор между пожилым местным жителем Александром Мачневым и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Согласно официальным документам, 21 год мужчина прожил в доме, который ему не принадлежит, и сейчас оказался без жилья по решению суда, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Квартира в 33-м доме на улице Невской стала настоящим «камнем преткновения»: с одной стороны — юридически обоснованные действия «ДЭК», с другой — 18 лет отслуживший своей стране морской пехотинец,
«Данную квартиру мне выделили в 1996 году по личному обращению губернатора Приморского края Евгения Наздратенко к генеральному директору ОАО “Дальэнерго” (правопреемницей которого стала ДЭК). 4 июня того же года мне выдали акт
Бывший военнослужащий отметил, что энергетики передали ему жильё по «собственному волеизъявлению», а передача денежных средств осуществлялась «путём взаиморасчётов». Впрочем, выдержка из документов решения суда проливает свет на другую сторону вопроса. Так, согласно решению всё того же Первореченского суда, «факт заключения договора
Кроме того, суд привлёк к экспертизе документов эксперта ФБУ «Приморская ЛСЭ», который заключил, что представленный военным пенсионером документ носит «подложный характер», а подписи,
«Следовательно, получая в фактическое пользование спорное имущество, истец знал об отсутствии оснований для возникновения у него права собственности на жилое помещение», — говорится в решении суда.
Это в свою очередь ставит крест на любой возможности претендовать на квартиру по принципу приобретательской давности — даже спустя 21 год после заселения.
«После ликвидации “Дальэнерго” в 2007-м
Впрочем, для ПАО ДЭК ситуация выглядит совершенно иначе. В
«В обоснование своих претензий Александр Мачнев действительно предъявил суду договор
Представители компании добавили, что приложили немало усилий, чтобы установить истину. С помощью суда и правоохранительных органов они провели ряд процедур, чтобы достоверно установить: никаких подтверждений того, что проживание в квартире военного пенсионера является законным, попросту нет. Все приведённые доводы компания подкрепила приложенными официальными документами.
Стоит отметить, что, несмотря на вступившее в силу ещё в мае прошлого года судебное решение, Александр Витальевич так и не покинул квартиру добровольно. Лишь в марте 2017-го отдел службы судебных приставов в присутствии понятых и участкового принудительно выселил бывшего морского пехотинца и сотрудника ФСО из квартиры, которая по закону принадлежит энергетической компании.