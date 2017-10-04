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09:05 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Владивостока из-за незнания закона остался без квартиры

Спустя годы выяснилось, что подписи в договоре — поддельные.

В приморской столице разгорелся спор между пожилым местным жителем Александром Мачневым и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Согласно официальным документам, 21 год мужчина прожил в доме, который ему не принадлежит, и сейчас оказался без жилья по решению суда, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Квартира в 33-м доме на улице Невской стала настоящим «камнем преткновения»: с одной стороны — юридически обоснованные действия «ДЭК», с другой — 18 лет отслуживший своей стране морской пехотинец, экс-сотрудник ФСО и военный пенсионер Александр Мачнев. Мужчина имеет ряд травм и контузий, следствием которых является инвалидность.

Ещё в мае 2016 года Первореченский районный суд Владивостока постановил, что любые притязания Александра Мачнева на квартиру по улице Невская являются необоснованными и удовлетворил требование компании изъять принадлежащую ей собственность. Тем не менее, у самого военного пенсионера совершенно другая версия событий.

«Данную квартиру мне выделили в 1996 году по личному обращению губернатора Приморского края Евгения Наздратенко к генеральному директору ОАО “Дальэнерго” (правопреемницей которого стала ДЭК). 4 июня того же года мне выдали акт приёма-передачи на квартиру — под подпись директора тепловых сетей Зайцева. После того я преспокойно проживал в этой квартире с женой и дочерью следующие 20 лет», — рассказал корреспонденту агентства участник конфликта Александр Мачнев.

Бывший военнослужащий отметил, что энергетики передали ему жильё по «собственному волеизъявлению», а передача денежных средств осуществлялась «путём взаиморасчётов». Впрочем, выдержка из документов решения суда проливает свет на другую сторону вопроса. Так, согласно решению всё того же Первореченского суда, «факт заключения договора купли-продажи не нашёл своего подтверждения». Иными словами — не все документы были до конца оформлены, чтобы у мужчины возникло законное право стать обладателем 3-комнатной квартиры.

Кроме того, суд привлёк к экспертизе документов эксперта ФБУ «Приморская ЛСЭ», который заключил, что представленный военным пенсионером документ носит «подложный характер», а подписи, по-видимому, поддельные.

«Следовательно, получая в фактическое пользование спорное имущество, истец знал об отсутствии оснований для возникновения у него права собственности на жилое помещение», — говорится в решении суда.

Это в свою очередь ставит крест на любой возможности претендовать на квартиру по принципу приобретательской давности — даже спустя 21 год после заселения.

«После ликвидации “Дальэнерго” в 2007-м куда-то потерялся и договор купли-продажи, и документы в бывшем паспортном столе, которые тоже служили косвенным доказательством законного пребывания меня и моей семьи в доме по улице Невской», — добавил Александр.

Впрочем, для ПАО ДЭК ситуация выглядит совершенно иначе. В пресс-службе компании журналисту РИА «Восток-Медиа» рассказали, что Александр сам первым подал на них в суд — ещё в 2014 году. До того энергетики и не знали, что где-то в старых активах у них находится спорная квартира.

«В обоснование своих претензий Александр Мачнев действительно предъявил суду договор купли-продажи, якобы зарегистрированный нотариально и подписанный представителем ОАО “Дальэнерго”. До обращения мужчины мы не имели никаких юридических претензий в адрес истца, который сам пожелал получить официальное решение суда, чтобы вступить в фактическое владение квартирой», — рассказали корреспонденту в ПАО «ДЭК».

Представители компании добавили, что приложили немало усилий, чтобы установить истину. С помощью суда и правоохранительных органов они провели ряд процедур, чтобы достоверно установить: никаких подтверждений того, что проживание в квартире военного пенсионера является законным, попросту нет. Все приведённые доводы компания подкрепила приложенными официальными документами.

Стоит отметить, что, несмотря на вступившее в силу ещё в мае прошлого года судебное решение, Александр Витальевич так и не покинул квартиру добровольно. Лишь в марте 2017-го отдел службы судебных приставов в присутствии понятых и участкового принудительно выселил бывшего морского пехотинца и сотрудника ФСО из квартиры, которая по закону принадлежит энергетической компании.

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