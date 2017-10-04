В Хабаровске собраться в школу в этом году помогли почти 3600 детям
Центры работы с населением собрали больше 7,6 миллиона рублей.
Центры работы с населением собрали больше 7,6 миллиона рублей.
В краевом центре благотворительная акция «Помоги собраться в школу» в этом году принесла пользу почти 3600 детям. Итоги мероприятия подвели в управлении социальной работы с населением в мэрии Хабаровска.
Акция завершилась 1 октября, к этому времени центры работы с населением собрали помощь на сумму больше 7 миллионов 600 тысяч рублей. В эту цифру вошли деньги, канцелярские принадлежности, спортивная одежда, школьная форма, обувь. Для участия в акции откликнулись свыше 100 предприятий и организаций, а также больше 150 горожан.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что традиционная акция стартовала в регионе 3 июля. В крае так поддерживают ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В этом году минимальный набор школьника обошёлся примерно в десять тысяч рублей, а средняя стоимость «полного комплекта» составила около 15 тысяч.