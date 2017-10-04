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09:06 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске собраться в школу в этом году помогли почти 3600 детям

Центры работы с населением собрали больше 7,6 миллиона рублей.

Источник: Восток Медиа

В краевом центре благотворительная акция «Помоги собраться в школу» в этом году принесла пользу почти 3600 детям. Итоги мероприятия подвели в управлении социальной работы с населением в мэрии Хабаровска.

Акция завершилась 1 октября, к этому времени центры работы с населением собрали помощь на сумму больше 7 миллионов 600 тысяч рублей. В эту цифру вошли деньги, канцелярские принадлежности, спортивная одежда, школьная форма, обувь. Для участия в акции откликнулись свыше 100 предприятий и организаций, а также больше 150 горожан.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, сейчас в профильном управлении начали подготовку к Новому году. Для детей из малообеспеченных семей нужно собрать подарки. С середины октября начнётся социальная акция «Дед Мороз», в которой все желающие могут принять участие. Подарки для детей ждут по будням с 9 до 18 часов в центрах работы с населением «Содружество», «Исток», «Диалог», «Доверие» и «Единство».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что традиционная акция стартовала в регионе 3 июля. В крае так поддерживают ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В этом году минимальный набор школьника обошёлся примерно в десять тысяч рублей, а средняя стоимость «полного комплекта» составила около 15 тысяч.

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