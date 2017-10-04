Лучшую Женщину-2017 выберут среди хабаровчанок

Хабаровчанок приглашают принять участие в конкурсе «Женщина года». Это краевой конкурс, сейчас проходит его городской этап. Для участия приглашаются горожанки, которые воспитывают или уже воспитали троих и более детей, при этом они работают и ведут общественную деятельность, сообщили ИА Amurmedia в пресс-службе города.

Конкурс проводится с 1 сентября по 30 декабря. Кандидаток на звание «Женщина года» будут оценивать по нескольким критериям. Среди них — успешность в обучении и воспитании детей, посещение ими кружков, секций, студий, сохранение и развитие семейных традиций, участие в общественной жизни города и другие. Коллективы, жители города, желающие выдвинуть ту или иную кандидатуру, могут подавать документы на участие в конкурсе до 8 декабря 2017 года в управление социальной работы с населением по адресу: ул. Ленинградская, 45, кабинет № 6. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 41−96−77, 40−88−58.