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11:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Лучшую Женщину-2017 выберут среди хабаровчанок

В краевом центре стартовал городской этап конкурса успешных многодетных мам.

Хабаровск, 4 октября, AmurMedia.

Хабаровчанок приглашают принять участие в конкурсе «Женщина года». Это краевой конкурс, сейчас проходит его городской этап. Для участия приглашаются горожанки, которые воспитывают или уже воспитали троих и более детей, при этом они работают и ведут общественную деятельность, сообщили ИА Amurmedia в пресс-службе города.

Конкурс проводится с 1 сентября по 30 декабря. Кандидаток на звание «Женщина года» будут оценивать по нескольким критериям. Среди них — успешность в обучении и воспитании детей, посещение ими кружков, секций, студий, сохранение и развитие семейных традиций, участие в общественной жизни города и другие. Коллективы, жители города, желающие выдвинуть ту или иную кандидатуру, могут подавать документы на участие в конкурсе до 8 декабря 2017 года в управление социальной работы с населением по адресу: ул. Ленинградская, 45, кабинет № 6. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 41−96−77, 40−88−58.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить перечень документов, ознакомиться с которым можно на сайте городской администрации в разделе «Управление социальной работы с населением» / «Правовая база» (Постановление администрации города Хабаровска от 02.12.2015 № 4087 «О проведении городского (отборочного) этапа ежегодного краевого конкурса «Женщина года»). Победительница городского отборочного этапа примет участие в краевом конкурсе «Женщина года».

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