«Моя задача — “раскачать” работу в информагентстве»: Мария Картуз о назначении в «ТАСС Урал»

В комментарии Накануне.RU она рассказала о планах на новом посту.

«Сейчас буду разбираться с делами. Мне очень нравится информационное агентство ТАСС, у него хорошая история и отличный коллектив. Моя задача — “раскачать” работу в информагентстве. Планируется расширить диапазон влияния с Урала на близлежащие территории», — сообщила она Накануне.RU.

Мария Картуз окончила Уральский экономический университет (УрГЭУ-СИНХ). С февраля 2010 года возглавляла уральское приложение газеты «Коммерсант». Работала в московском офисе «Коммерсанта» в должности заместителя директора по региональному и международному развитию. В 2012 году назначена директором департамента информационной политики губернатора Свердловской области, в 2014 году стала пресс-секретарем главы региона.