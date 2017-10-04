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09:22 (мск), источник: Nakanune.ru

«Моя задача — “раскачать” работу в информагентстве»: Мария Картуз о назначении в «ТАСС Урал»

Бывший пресс-секретарь губернатора Свердловской области Мария Картуз возглавила «ТАСС Урал».

В комментарии Накануне.RU она рассказала о планах на новом посту.

«Сейчас буду разбираться с делами. Мне очень нравится информационное агентство ТАСС, у него хорошая история и отличный коллектив. Моя задача — “раскачать” работу в информагентстве. Планируется расширить диапазон влияния с Урала на близлежащие территории», — сообщила она Накануне.RU.

Мария Картуз окончила Уральский экономический университет (УрГЭУ-СИНХ). С февраля 2010 года возглавляла уральское приложение газеты «Коммерсант». Работала в московском офисе «Коммерсанта» в должности заместителя директора по региональному и международному развитию. В 2012 году назначена директором департамента информационной политики губернатора Свердловской области, в 2014 году стала пресс-секретарем главы региона.

Кто займет должность пресс-секретаря губернатора вместо нее — пока неизвестно. Прежний директор «ТАСС Урал» Александр Пашков стал советником Картуз.

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