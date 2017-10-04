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11:10 (мск), источник: Вести Приморье

Приморцам вручат награды ко дню рождения края

Вице-губернатор Алексей Сухов во вторник, 3 октября, провел заседание комиссии по наградам при губернаторе Приморья. На совещании рассмотрели кандидатов на награждение знаком «Почетный житель Приморского края», а также знаком отличия «Приморье. За заслуги».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Среди претендующих на звание «Почетный житель Приморского края» — художественный руководитель «Приморского театра кукол» Виктор Бусаренко. За годы работы он поставил более 70 спектаклей, внес большой вклад в развитие культуры не только на территории края, но и всего Дальнего Востока. По инициативе Виктора Васильевича, театр регулярно дает благотворительные спектакли в школах и детских садах, детских домах и социально-реабилитационных центрах. Бесплатно посещать театр могут дети-инвалиды, а также дети из многодетных семей и семей военнослужащих. За свою профессиональную деятельность и неравнодушное отношение к подрастающему поколению, вклад в патриотическое воспитание молодежи, художественный руководитель театра награжден многими краевыми и федеральными наградами.

Еще одна кандидатура — ветеран боевых действий, офицер штаба УМВД по Приморскому краю Александр Мамрак. Он неоднократно участвовал в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе, принимал активное участие в проведении мероприятий по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям преступников, а также по предотвращению диверсионно-террористических актов. После выхода в отставку Александр Степанович организовал работу по привлечению ветеранов и простых граждан к охране порядка в составе народных дружин.

Валентин Пак — бизнесмен, известный меценат, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края, а также член Союза писателей России. Он внес огромный вклад в формирование межнационального согласия в регионе, изучении истории края и популяризации традиционных ценностей корейского народа, издавна проживающего на территории Приморья. По его инициативе был снят фильм «Земля Вольной Надежды», посвященный истории добровольного переселения корейцев в Россию в середине ХIХ века. За активную общественную деятельность представлен к государственной награде России — Знаку отличия «За благодеяние», а в Париже ему был вручен Золотой орден Всемирной лиги общественного блага, которая работает под эгидой ООН.

Все вышеперечисленные кандидатуры согласованы конкурсной комиссией на награждение почетным знаком «Почётный житель Приморского края», далее документы будут переданы на подпись губернатору Владимиру Миклушевскому.

Комиссия также утвердила и список кандидатов, представленных к награждению знаком отличия «Приморье. За заслуги». Ими стали начальник цеха судоремонта «Дальзавод» Виктор Бизюкин, председатель Приморского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Надежда Ильина, артистка Приморского академического краевого драматического театра имени Горького Ольга Налитова, а также председатель Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Дмитрий Поташев.

Вручение почетных знаков и знаков отличия состоится на торжественном мероприятии в честь 79-летия со дня образования Приморского края.

В Приморье утверждены четыре региональные награды: почетные знаки для многодетных семей — «Родительская доблесть» трех степеней, а также «Почетный житель Приморского края», знаки отличия — «Морская звезда» и «Приморье. За заслуги».

Кроме того, в этом году приняты поправки в закон о наградах — помимо стандартного знака отличия или почетного знака приморцы получат лацканные значки, чтобы украшать заслуженной наградой не только праздничную, но и повседневную одежду.

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