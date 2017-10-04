Местом сбора байкеров Владивостока на закрытие мотосезона станет набережная ДВФУ
Владельцы железных коней отправятся на «Приморское Кольцо» через объездную дорогу.
Владельцы железных коней отправятся на «Приморское Кольцо» через объездную дорогу.
Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.
Ежегодный закрывающий мотосезон Bike Festival, который клуб «Железные Тигры» проводит во Владивостоке с 1997 года, состоится 7 октября на площадке
Сбор байкеров для движения общей колонной на Bike Festival состоится на набережной ДВФУ на острове Русском с 11.00 до 12:00. Ранее в планах было провести встречу на набережной Цесаревича, в связи с чем на время пробега должны были быть перекрыты улицы Светланская, Лазо и Корабельная набережная. Однако согласовать это место в мэрии организаторам не удалось, так как оно оказалось занято ранее.
— Я не знаю, будет ли полиция перекрывать проезд по Русскому, пока мы будем выезжать, но даже если так, то это будет недолго, — сообщил представитель оргкомитета фестиваля.
На протяжении 20 лет Bike Festival объединяет всех любителей двухколёсной техники Приморского края. Здесь собираются свыше 1000 мотоциклистов со всего Дальнего Востока России. Публику, желающую оценить самое громкое событие осени, ожидает шоу.
В программе мероприятия:
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— LIVE. Выступление групп: «ЕРШ777», «ЧС», «ДЕРСУ УЗАЛА» + 2 конкурсные группы. Специальный гость — «THE STARKILLERS» (г. Хабаровск).
— CUSTOM. Выставка мотоциклов и выбор лучших байков мероприятия. Заявки можно отправлять на WhatsApp 89025557338 или на почту irontigers@mail.ru с пометкой «7 октября». В заявке 2−3 фотографии мотоцикла, фамилия и имя владельца и телефон. Заявки принимаются до 5 октября.