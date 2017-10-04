Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа» впервые приземлился в Нижнем Новгороде после финансовых трудностей перевозчика
Как говорится на сайте нижегородского аэропорта «Стригино», самолет приземлился в Нижнем Новгороде в 14:30 3 октября.
Как говорится на сайте нижегородского аэропорта «Стригино», самолет приземлился в Нижнем Новгороде в 14:30 3 октября.
Согласно информации, на борту судна находились 160 человек, возвращавшихся из Антальи.
Напомним, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» еще 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов
Отмечается, что с тех пор, как у перевозчика начались финансовые проблемы, авиакомпания возвращала туристов только в Москву. Рейс в Нижний Новгород стал первым в российские регионы.
Ранее сообщалось, что гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» задержаны Следственным комитетом. В ближайшее время гендиректору Александру Кочневу и бухгалтеру Екатерине Пантелеевой будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.