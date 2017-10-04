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09:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа» впервые приземлился в Нижнем Новгороде после финансовых трудностей перевозчика

Как говорится на сайте нижегородского аэропорта «Стригино», самолет приземлился в Нижнем Новгороде в 14:30 3 октября.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, на борту судна находились 160 человек, возвращавшихся из Антальи.

Напомним, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» еще 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. В том числе был отменен рейс из Нижнего Новгорода, назначенный на 28 сентября.

Отмечается, что с тех пор, как у перевозчика начались финансовые проблемы, авиакомпания возвращала туристов только в Москву. Рейс в Нижний Новгород стал первым в российские регионы.

Ранее сообщалось, что гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» задержаны Следственным комитетом. В ближайшее время гендиректору Александру Кочневу и бухгалтеру Екатерине Пантелеевой будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

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