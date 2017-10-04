Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа» впервые приземлился в Нижнем Новгороде после финансовых трудностей перевозчика

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, на борту судна находились 160 человек, возвращавшихся из Антальи.

Напомним, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» еще 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. В том числе был отменен рейс из Нижнего Новгорода, назначенный на 28 сентября.

Отмечается, что с тех пор, как у перевозчика начались финансовые проблемы, авиакомпания возвращала туристов только в Москву. Рейс в Нижний Новгород стал первым в российские регионы.