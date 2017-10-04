5 октября в части домов Приволжского района Казани отключат воду

С 9.00 5 октября до 6.00 6 октября воды не будет по адресам: ул. Г. Ахунова, 2, 6, 10, 10а (школа № 35), 10 В (д/с № 73), 14, 16а, 22, ул. Б. Урманче, 1, 1а (д/с), 5, 7, 9, 9а (д/с № 5).