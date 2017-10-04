Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бастрыкин отправит российские компании на нары
Нарколог рассказал о собственной наркозависимости: история пациента
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ: США предложили помощь на заводе Табия
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

5 октября в части домов Приволжского района Казани отключат воду

(Город Казань KZN.RU, 4 октября). 5 октября в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 5 октября до 6.00 6 октября воды не будет по адресам: ул. Г. Ахунова, 2, 6, 10, 10а (школа № 35), 10 В (д/с № 73), 14, 16а, 22, ул. Б. Урманче, 1, 1а (д/с), 5, 7, 9, 9а (д/с № 5).

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Казань присоединяется к республиканской акции «Неделя леса-2017»
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
Фонд Кадырова поможет беженцам Мьянмы
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок Телеканал НТВ приступил к работе над новым детективным проектом с участием именитых актеров
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь