5 октября в части домов Приволжского района Казани отключат воду
(Город Казань KZN.RU, 4 октября). 5 октября в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.
(Город Казань KZN.RU, 4 октября). 5 октября в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.
С 9.00 5 октября до 6.00 6 октября воды не будет по адресам: ул. Г. Ахунова, 2, 6, 10, 10а (школа № 35), 10 В (д/с № 73), 14, 16а, 22, ул. Б. Урманче, 1, 1а (д/с), 5, 7, 9, 9а (д/с № 5).
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает