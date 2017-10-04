В Семилукском районе пройдет «Осенний марафон-2017»
Участники преодолеют трассу препятствий длиной 3 км.
Участники преодолеют трассу препятствий длиной 3 км.
«Осенний марафон-2017» пройдет во второй раз в Семилуках в воскресенье, 15 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил один из организаторов Дмитрий Наумов во вторник, 3 октября.
Заявку на участие подавать заранее не нужно. Проверить силу и выносливость смогут все желающие в возрасте от 14 лет. Открытие и регистрация участников «Осеннего марафона» состоится у памятника Второй воздушной армии в 12:00. Начало забега — в 12:30.
Отличий у новой гонки от прошлогодней будет несколько. Первое — на 500 м увеличится протяженность самой трассы. Второе — большинство препятствий установят в одном из оврагов, чтобы спортсменам с разным уровнем подготовки было интереснее их преодолевать. Третье — участие будет командное. По задумке организаторов перед забегом спортсмены разобьются на команды по три человека в каждой.
— Главная задача привлечь как можно больше молодежи. Показать, что спорт в реальной жизни гораздо интереснее социальных сетей и компьютерных игр. Дать возможность спортсменам испытать себя и посоревноваться. К нам поступило уже несколько десятков звонков от желающих поучаствовать. В 2016 году про «Осенний марафон» было много положительных отзывов. Именно поэтому в этом году подключили к участию в гонке школы района, — рассказал Дмитрий Наумов.
Семилукские активисты приступят к подготовке трассы за неделю марафона. Для участников подготовят самые разнообразные препятствия от лазания по канату до кантования автомобильных покрышек.
Организуют «Осенний марафон» председатель общественного совета города Семилуки Станислав Жук и руководитель семилукского спортивного клуба «Богатырь» Дмитрий Наумов. Участники поборются за кубок, медали и памятный презент.
Контекст
Первый «Осенний марафон» провели в Семилукском районе в октябре 2016 года. Победителей определили в трех категориях — среди женщин, мужчин и подростков. В гонке приняли участие 30 человек. Самым быстрым оказался горожанин Леонард Морозов.
На трассе участники карабкались по оврагам, ползали под сеткой, бегали по бревнам, кантовали колесо весом около 70 кг, тянули за собой автомобильные шины.