В Семилукском районе пройдет «Осенний марафон-2017»

«Осенний марафон-2017» пройдет во второй раз в Семилуках в воскресенье, 15 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил один из организаторов Дмитрий Наумов во вторник, 3 октября.

Заявку на участие подавать заранее не нужно. Проверить силу и выносливость смогут все желающие в возрасте от 14 лет. Открытие и регистрация участников «Осеннего марафона» состоится у памятника Второй воздушной армии в 12:00. Начало забега — в 12:30.

Отличий у новой гонки от прошлогодней будет несколько. Первое — на 500 м увеличится протяженность самой трассы. Второе — большинство препятствий установят в одном из оврагов, чтобы спортсменам с разным уровнем подготовки было интереснее их преодолевать. Третье — участие будет командное. По задумке организаторов перед забегом спортсмены разобьются на команды по три человека в каждой.

— Главная задача привлечь как можно больше молодежи. Показать, что спорт в реальной жизни гораздо интереснее социальных сетей и компьютерных игр. Дать возможность спортсменам испытать себя и посоревноваться. К нам поступило уже несколько десятков звонков от желающих поучаствовать. В 2016 году про «Осенний марафон» было много положительных отзывов. Именно поэтому в этом году подключили к участию в гонке школы района, — рассказал Дмитрий Наумов.

Семилукские активисты приступят к подготовке трассы за неделю марафона. Для участников подготовят самые разнообразные препятствия от лазания по канату до кантования автомобильных покрышек.

Организуют «Осенний марафон» председатель общественного совета города Семилуки Станислав Жук и руководитель семилукского спортивного клуба «Богатырь» Дмитрий Наумов. Участники поборются за кубок, медали и памятный презент.

Контекст

Первый «Осенний марафон» провели в Семилукском районе в октябре 2016 года. Победителей определили в трех категориях — среди женщин, мужчин и подростков. В гонке приняли участие 30 человек. Самым быстрым оказался горожанин Леонард Морозов.