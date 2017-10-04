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17:18 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев приглашают подарить книги сельским библиотекам

Областная библиотека им. М. Горького предлагает волгоградцам принять участие в акции по сбору книг для передачи их в дар сельским библиотекам региона. Акция пройдет в рамках автопробега «Поднятая целина», инициаторами которого стали организаторы международной акции «Каравай Мира».

Колонна машин проедет 8 октября от областной библиотеки им. М. Горького до музея-заповедника М. А. Шолохова, где гостям из Волгограда передадут зерно для каравая от ростовских хлеборобов. Помимо передачи зерна, из которого организаторы акции испекут каравай мира, у автопробега есть еще и культурно-просветительская миссия. Так, участники пробега подарят сельским библиотекам новые книги, которыми поделятся сами жители региона.

Внести свой вклад в развитие районных библиотек может любой желающий. Для этого достаточно связаться по телефону 8−904−436−12−62 и передать книгу последнего десятилетия со своей дарственной надписью и добрыми пожеланиями. Свой вклад уже внесли Владислав Коваль, Борис Екимов и Евгений Кулькин.

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