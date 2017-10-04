Волгоградцев приглашают подарить книги сельским библиотекам

Колонна машин проедет 8 октября от областной библиотеки им. М. Горького до музея-заповедника М. А. Шолохова, где гостям из Волгограда передадут зерно для каравая от ростовских хлеборобов. Помимо передачи зерна, из которого организаторы акции испекут каравай мира, у автопробега есть еще и культурно-просветительская миссия. Так, участники пробега подарят сельским библиотекам новые книги, которыми поделятся сами жители региона.