В Воронеже запретят парковку у ДК Железнодорожников 17 октября

Стоянку на обеих частях проезжей части в районе дома № 1 по улице Никитинской запретят во вторник, 17 октября. В этот день в ДК Железнодорожников (Никитинская, 1) пройдут мероприятия в честь Дня профсоюзов Воронежской области. Ограничения будут действовать с 7:00 до 17:00.