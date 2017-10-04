В Воронеже запретят парковку у ДК Железнодорожников 17 октября
Во дворце культуры отметят День профсоюзов региона.
Во дворце культуры отметят День профсоюзов региона.
Стоянку на обеих частях проезжей части в районе дома № 1 по улице Никитинской запретят во вторник, 17 октября. В этот день в ДК Железнодорожников (Никитинская, 1) пройдут мероприятия в честь Дня профсоюзов Воронежской области. Ограничения будут действовать с 7:00 до 17:00.
День профсоюзов Воронежской области будет отмечаться впервые. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных районах. Тематические конкурсы, концерты планируются и в отраслевых профсоюзах.