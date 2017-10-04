Чешская 90-летняя бабушка прославилась в Сети своими граффити
В чешской деревне Лоука живет бабушка по имени Анежка Кашпаркова. Ей 90 лет и каждую весну она берет стремянку, краски и кисти, и украшает стены часовни цветочным орнаментом.
В чешской деревне Лоука живет бабушка по имени Анежка Кашпаркова. Ей 90 лет и каждую весну она берет стремянку, краски и кисти, и украшает стены часовни цветочным орнаментом.
Анежка в прошлом занималась сельским хозяйством, как и большинство жителей деревни. Занятие она переняла у своей предшественницы, местной женщины, которая тоже занималась украшением стен всю свою жизнь, передает Bored Panda.
При помощи кистей и синей краски Анежка создает сложные цветочные узоры, вдохновленные традиционными моравскими произведениями искусства. Бабушка признается, что делает это ради своего удовольствия.
Любимое дело приносит ей популярность во всем мире.