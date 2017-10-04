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14:14 (мск), источник: Моя Планета

Чешская 90-летняя бабушка прославилась в Сети своими граффити

В чешской деревне Лоука живет бабушка по имени Анежка Кашпаркова. Ей 90 лет и каждую весну она берет стремянку, краски и кисти, и украшает стены часовни цветочным орнаментом.

Анежка в прошлом занималась сельским хозяйством, как и большинство жителей деревни. Занятие она переняла у своей предшественницы, местной женщины, которая тоже занималась украшением стен всю свою жизнь, передает Bored Panda.

Источник: Obec Louka

При помощи кистей и синей краски Анежка создает сложные цветочные узоры, вдохновленные традиционными моравскими произведениями искусства. Бабушка признается, что делает это ради своего удовольствия.

Любимое дело приносит ей популярность во всем мире.

Источник: Obec Louka
Источник: Obec Louka
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