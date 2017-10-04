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11:20 (мск), источник: РИА Крым

Суд Ялты рассмотрит дело о скандальном самострое на улице Щорса

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости (Крым). 5 октября в городском суде Ялты состоится заседание по делу о незаконно возведенном 8-этажном жилом доме на улице Щорса.

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в Ялтинской администрации, которая выступает истцом в процессе.

Споры вокруг объекта ведутся уже несколько лет. Ранее в Госкомрегистре РК проинформировали, что здание насчитывает 8 этажей, несмотря на то, что вид разрешенного использования — «индивидуальное жилищное строительство» — который предполагает этажность строения не более трех.

По данным главного гисинспектора по охране и использованию земель Крыма Александра Спиридонова, здание возвела жительница Ялты, получившая разрешительные документы на строительство индивидуального жилья. Госккомрегистр выписал ей протоколы об устранении нарушений.

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