Суд Ялты рассмотрит дело о скандальном самострое на улице Щорса
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости (Крым). 5 октября в городском суде Ялты состоится заседание по делу о незаконно возведенном 8-этажном жилом доме на улице Щорса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости (Крым). 5 октября в городском суде Ялты состоится заседание по делу о незаконно возведенном 8-этажном жилом доме на улице Щорса.
Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в Ялтинской администрации, которая выступает истцом в процессе.
Споры вокруг объекта ведутся уже несколько лет. Ранее в Госкомрегистре РК проинформировали, что здание насчитывает 8 этажей, несмотря на то, что вид разрешенного использования — «индивидуальное жилищное строительство» — который предполагает этажность строения не более трех.
По данным главного гисинспектора по охране и использованию земель Крыма Александра Спиридонова, здание возвела жительница Ялты, получившая разрешительные документы на строительство индивидуального жилья. Госккомрегистр выписал ей протоколы об устранении нарушений.