Суд Ялты рассмотрит дело о скандальном самострое на улице Щорса

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в Ялтинской администрации, которая выступает истцом в процессе.

Споры вокруг объекта ведутся уже несколько лет. Ранее в Госкомрегистре РК проинформировали, что здание насчитывает 8 этажей, несмотря на то, что вид разрешенного использования — «индивидуальное жилищное строительство» — который предполагает этажность строения не более трех.