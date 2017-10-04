Казахстанцы из-за безденежья и кредитов продают свои органы в Интернете
Прокуратура
Прокуратура
В прокуратуре отметили, что люди решаются выставить свои органы на продажу
В свою очередь, появление информации о сделках по продаже органов в СМИ, которыми в Казахстане законодательно признаны общедоступные
Тем не менее, торговля органами на «черном рынке» процветает.
Как сообщили в облпрокуратуре, в результате проверки сайтов был выявлен
Решением суда этот сайт был признан незаконным и был заблокирован на территории Казахстана.