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11:02 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанцы из-за безденежья и кредитов продают свои органы в Интернете

Прокуратура Западно-Казахстанской области обнаружила сайт, на котором в свободном доступе размещались объявления о продаже человеческих органов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Источник: Nur.kz

В прокуратуре отметили, что люди решаются выставить свои органы на продажу из-за отсутствия работы, безденежья и долгов по кредитам.

В свою очередь, появление информации о сделках по продаже органов в СМИ, которыми в Казахстане законодательно признаны общедоступные Интернет-ресурсы, провоцирует граждан на совершение противозаконных действий.

В нашей стране купля и продажа человеческих органов и тканей является незаконной, в том числе и в интернет-пространстве.

Тем не менее, торговля органами на «черном рынке» процветает.

Как сообщили в облпрокуратуре, в результате проверки сайтов был выявлен Интернет-ресурс, на котором в свободном доступе публиковали объявления по продаже органов.

Решением суда этот сайт был признан незаконным и был заблокирован на территории Казахстана.

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