Казахстанцы из-за безденежья и кредитов продают свои органы в Интернете

Источник: Nur.kz

В прокуратуре отметили, что люди решаются выставить свои органы на продажу из-за отсутствия работы, безденежья и долгов по кредитам.

В свою очередь, появление информации о сделках по продаже органов в СМИ, которыми в Казахстане законодательно признаны общедоступные Интернет-ресурсы, провоцирует граждан на совершение противозаконных действий.

В нашей стране купля и продажа человеческих органов и тканей является незаконной, в том числе и в интернет-пространстве.

Тем не менее, торговля органами на «черном рынке» процветает.

Как сообщили в облпрокуратуре, в результате проверки сайтов был выявлен Интернет-ресурс, на котором в свободном доступе публиковали объявления по продаже органов.