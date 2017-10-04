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11:02 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Дрогичине сын угрожал отцу мечом

Семейная ссора чуть не закончилась драмой для жителей Дрогичина. В милицию позвонил 58-летний местный житель и сообщил, что его 32-летний сын ведет себя неадекватно и угрожает ему металлическим предметом.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На вызов прибыли сотрудники милиции. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко с подробностями:

— Молодой человек, рабочий одного из предприятий города, угрожал родителю мечом. С его слов, предмет он нашел в лесном массиве и принес домой. Меч изъят. Назначена экспертиза. Если будет доказано, что предмет является холодным оружием, молодому человеку грозит уголовная ответственность за его хранение согласно законодательству.

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