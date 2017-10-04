В Дрогичине сын угрожал отцу мечом

— Молодой человек, рабочий одного из предприятий города, угрожал родителю мечом. С его слов, предмет он нашел в лесном массиве и принес домой. Меч изъят. Назначена экспертиза. Если будет доказано, что предмет является холодным оружием, молодому человеку грозит уголовная ответственность за его хранение согласно законодательству.