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11:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Депутат Платонов предупредил об «утечке мозгов» из Казахстана

АСТАНА, 4 окт — Sputnik. Казахстанская молодежь является лидером среди представителей других иностранных студентов, обучающихся в России, заявил депутат мажилиса парламента РК Артур Платонов.

Источник: Sputniknews.kz

Свой запрос он адресовал заместителю премьер-министра Ерболату Досаеву. Платонов отметил, что результаты конкурса присуждения образовательных грантов в Казахстане не оправдали надежд всех участников, так как количество грантов ограничено. Это означает, что большинство студентов будет обучаться на платной основе. Однако далеко не всем родителям по карману высокая стоимость обучения в вузах, из-за чего им нередко приходится отправлять детей за пределы страны, где расходы значительно ниже.

«Наша молодежь является лидером среди представителей других иностранных студентов, обучающихся в России. По данным Центра социологических исследований министерства образования и науки РФ, в 2014—2015 учебном году насчитывалось более 75 тысяч казахстанских студентов», — сказал Платонов на пленарном заседании мажилиса.

Депутат также отметил, что более 50% участников комплексного тестирования абитуриентов не могут пройти пороговый балл, несмотря на разрешение повторной сдачи. Причин для этого несколько: в колледжах обучают конкретной специальности, во-вторых, школьные предметы преподаются на первых курсах, к тому же не все. В результате, молодые люди уезжают к соседям, где региональные вузы получают хороший госзаказ на подготовку кадров, предусматривающий стипендию и общежитие.

«По данным Ассоциации вузов Казахстана, большинство не возвращаются, фактически речь идет о системной «утечке мозгов», — продолжил Платонов.

Кроме того, проведенный Центром трудовых ресурсов опрос по проблемам занятости выпускников вузов анализ показал, что около 90% руководителей предприятий, имеющих трудности с заполнением вакансий, объясняют это отсутствием кадров с необходимой квалификацией. А это уже качество образования, недостаточное прохождение производственной практики, будь это в школе или на промышленном предприятии, добавил мажилисмен.

В этой связи Платонов призвал расширить практику предоставления университетских грантов для выпускников общеобразовательных школ и колледжей, проявивших отличные знания («Алтын белгі», победители республиканских олимпиад и других), разработать программу целевых грантов от предприятий (при условии оплаты за обучение студента, который после окончании ВУЗа для трудоустройства возвращается к ним). Он также призвал пересмотреть оценку качества образования через независимую экспертизу.

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