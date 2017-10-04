В Кировском районе оборудуют парковочные места для инвалидов

В Кировском районе оборудуют парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

В Кировском районе проживает 8 058 людей с ограниченными возможностями здоровья, из них 225 передвигаются с помощью кресел-колясок. Среди инвалидов-колясочников района немало активных граждан, занимающихся общественной деятельностью, спортом, вопросами доступной среды, для которых важно беспрепятственно передвигаться по улицам города. 44 инвалида-колясочника для передвижения по городу пользуются личным автомобилем со специальным значком «Инвалид за рулем».

В настоящее время на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий» заканчиваются работы по ремонту улично-дорожной сети, где для маломобильных граждан обеспечивается доступность тротуаров.

Одно из основных мероприятий по организации доступной среды для маломобильных групп населения — оборудование специальных парковочных мест. В этом году в районе оборудовали 5 парковочных карманов с занижением бордюра на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий» и 11 парковок во дворах и на территориях социально значимых объектов.

«На прошлой неделе состоялась приемка двух парковочных мест для инвалидов на территории нашего управления. Когда парковки были готовы, мы сразу протестировали их вместе с маломобильными гражданами. Для нас очень важна оценка самих жителей, ведь именно для них мы делаем наш город доступнее», — поясняет руководитель управления социальной защиты населения Кировского района Александр Коновалов.