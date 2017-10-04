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11:07 (мск), источник: СуперОмск

Омск попрощался с известной телеведущей

В среду, 4 октября, в Омске состоялись церемония прощания и похороны Марьяны Киселевой, ушедшей из жизни несколько дней назад в результате двусторонней пневмонии.

Проводить любимую телеведущую и культурного обозревателя ГTPK «Иpтыш» пришли сотни людей. Память Марьяны почтили родные тележурналистки: муж и сын, а также ее коллеги, друзья и поклонники. Многие не могли сдержать слез.

Трагическое событие с Киселевой случилось накануне. Еще в пятницу телеведущая монтировала передачу о недавно завершившемся фecтивaлe «B гocтяx у «Apлeкинa», а уже в воскресенье была срочно госпитализирована в больницу с двусторонней пневмонией. Вечером в понедельник Марьяны Киселевой не стало. Ей был 41 год. У Марьяны остались муж и сын.

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