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12:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казань присоединяется к республиканской акции «Неделя леса-2017»

(Город Казань KZN.RU, 4 октября). С 7 по 16 октября в Татарстане пройдет республиканская природоохранная акция «Неделя леса — 2017».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Казань присоединится к акции 7 октября — в этот день субботник состоится в поселке Дербышки Советского района города.

Жителей столицы РТ приглашают принять участие в экологической акции, в рамках которой планируется уборка территории леса от твердых бытовых отходов и сухостоя, а также посадка деревьев.

Сбор участников и официальное начало мероприятия в 9.00 на ул. Липатова, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

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