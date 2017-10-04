Казань присоединяется к республиканской акции «Неделя леса-2017»
(Город Казань KZN.RU, 4 октября). С 7 по 16 октября в Татарстане пройдет республиканская природоохранная акция «Неделя леса — 2017».
(Город Казань KZN.RU, 4 октября). С 7 по 16 октября в Татарстане пройдет республиканская природоохранная акция «Неделя леса — 2017».
Казань присоединится к акции 7 октября — в этот день субботник состоится в поселке Дербышки Советского района города.
Жителей столицы РТ приглашают принять участие в экологической акции, в рамках которой планируется уборка территории леса от твердых бытовых отходов и сухостоя, а также посадка деревьев.
Сбор участников и официальное начало мероприятия в 9.00 на ул. Липатова, сообщает