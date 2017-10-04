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12:36 (мск), источник: РИАЦ

Байдарочные сплавы по Дону, Хопру и Медведице признали лучшим экологическим маршрутом в регионе

Парк «Усть-Медведицкий» стал победителем регионального конкурса «Лидеры туриндустрии Волгоградской области», заняв первое место в номинации «Лучший экологический маршрут в природных парках».

Специалисты парка представили на суд жюри востребованные туристами байдарочные сплавы по специально разработанным водным маршрутам. Как рассказали в облкомприроды, по территории этого парка протекает сразу несколько рек — Дон, Хопёр и Медведица. Поэтому именно водный туризм стал одной из главных специализаций «Усть-Медведицкого». Его сотрудниками разработано пять сплавных маршрутов продолжительностью от 1 до 6 дней. Они включают в себя как водные путешествия на байдарках по самым живописным участкам рек, так и отдых на песчаных пляжах.

Во время сплавов опытные инструкторы парка не только следят за безопасностью туристов, но и рассказывают об уникальных природных особенностях «Усть-Медведицкого», а также об удивительной истории и секретах, которые таит в себе эта территория с ее богатейшим культурным наследием.

При выборе победителя в номинации «Лучший экологический маршрут в природных парках» члены жюри особо отметили не только популярность предлагаемых парком «Усть-Медведицкий» маршрутов, но и их доступность и с точки зрения стоимости, и в плане отсутствия особых требований к уровню подготовки туристов: среди разработанных экомаршрутов есть рассчитанные как на опытных, так и начинающих байдарочников, а также семьи с детьми.

Отметим, что в целом в природных парках региона на сегодняшний день действует более 50 водных, велосипедных, автомобильных и пеших маршрутов. Парки предлагают гостям экологический, этнографический, экстремальный, научно-познавательный и другие виды туризма.

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