Байдарочные сплавы по Дону, Хопру и Медведице признали лучшим экологическим маршрутом в регионе

Специалисты парка представили на суд жюри востребованные туристами байдарочные сплавы по специально разработанным водным маршрутам. Как рассказали в облкомприроды, по территории этого парка протекает сразу несколько рек — Дон, Хопёр и Медведица. Поэтому именно водный туризм стал одной из главных специализаций «Усть-Медведицкого». Его сотрудниками разработано пять сплавных маршрутов продолжительностью от 1 до 6 дней. Они включают в себя как водные путешествия на байдарках по самым живописным участкам рек, так и отдых на песчаных пляжах.

Во время сплавов опытные инструкторы парка не только следят за безопасностью туристов, но и рассказывают об уникальных природных особенностях «Усть-Медведицкого», а также об удивительной истории и секретах, которые таит в себе эта территория с ее богатейшим культурным наследием.

При выборе победителя в номинации «Лучший экологический маршрут в природных парках» члены жюри особо отметили не только популярность предлагаемых парком «Усть-Медведицкий» маршрутов, но и их доступность и с точки зрения стоимости, и в плане отсутствия особых требований к уровню подготовки туристов: среди разработанных экомаршрутов есть рассчитанные как на опытных, так и начинающих байдарочников, а также семьи с детьми.