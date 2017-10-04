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11:23 (мск), источник: БЕЛТА

«Минсктранс» отменяет некоторые пригородные маршруты на осенне-зимний период

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП «Минсктранс» отменяет пригородные автобусные рейсы на осенне-зимний период в связи с уменьшением пассажиропотока. Такая информация размещена на сайте госпредприятия, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Так, с 16 октября отменены следующие рейсы:

№ 348С «ДС Карастояновой — с/т Боровцы» — 9.30, 19.20 (вторник, среда).

№ 368С «ДС Карастояновой — с/т Лесное-90» — 7.08, 10.23, 15.18, 18.33 (понедельник, вторник, среда, четверг).

№ 241С «ДС Карастояновой — Лысая Гора» — 18.27 (среда).

№ 413С «ДС «Славинского — Хоруженцы» — 19.30 (пятница); № 398 «ДС Карастояновой — с/т Родники-2» — 8.50, 13.25 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 18.05 (понедельник, вторник, среда, четверг).

№ 369А «ДС Карастояновой — Янушковичи ч-з с/т Родники-2» — 18.05 (пятница).

№ 385С «АС Юго-Западная — с/т Мара» — 19.25 (пятница, воскресенье).

№ 311С «АС Юго-Западная — с/т Наука» — 15.50, 19.40 (пятница).

№ 307С «АС Юго-Западная — с/т Дубрава» — 9.40 (среда).

№ 307С «АС Юго-Западная — с/т Дубрава» — 15.20,18.30 (пятница).

№ 349С «АС Юго-Западная — Мерковичи» — 8.25 (понедельник, среда), 17.40 (среда).

№ 255/304 «АС Юго-Западная — Энергетик — с/т Усса» — 7.02 (среда).

№ 260С «АС Автозаводская — с/т Веселка» — 8.55, 19.05 (вторник, четверг).

№ 335С «АС Автозаводская — с/т Грозы» — 9.30 (среда), 19.15 (среда, пятница).

№ 342С «АС Автозаводская — Голоцк» — 19.05 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).

№ 391 «АС Автозаводская — Смиловичи» — 21.50 (пятница, воскресенье).

№ 389С/390С «ДС Карастояновой — с/т Физик» — 7.06, 8.25 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).

№ 390С/389С «ДС Карастояновой — с/т Физик » — 15.45, 18.20 (понедельник, вторник, среда, четверг).

№ 390С «ДС Карастояновой — с/т Физик» — 10.00 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 6.30 (суббота).

№ 346 «ДС Карастояновой — Вишневка» — 9.13, 20.00 (вторник, четверг).

№ 354С «ДС Славинского — с/т Оптика» — 8.50, 15.10, 19.20 (вторник, четверг), 19.20 (среда).

№ 261 «ДС Славинского — Логойск ч-з Зеленый сад» — 8.40, 15.40 (вторник, четверг).

№ 353 «ДС Славинского — Прудище» — 11.30 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).

С 1 ноября отменяется рейс маршрута № 227 «ст.м. Пушкинская — Минское море» в 20.00 (ежедневно).

При этом с 16 октября организовываются рейсы на пригородных маршрутах.

№ 244/212"ДС Славинского — Жуковка — 18.20 (среда).

№ 202 «ДС Карастояновой — Нелидовичи» — 20.00 (вторник, четверг).

№ 381 «ДС Карастояновой — Большие Бесяды» — 8.50, 13.25 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 18.05 (понедельник, вторник, среда, четверг).

№ 369 «ДС Карастояновой — Янушковичи» — 18.05 (пятница).

№ 202 «ДС Карастояновой — Нелидовичи» — 9.13 (вторник, четверг).

№ 251 «ДС Славинского — Логойск» — 8.40, 15.40 (вторник, четверг).

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