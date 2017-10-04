«Минсктранс» отменяет некоторые пригородные маршруты на осенне-зимний период
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП «Минсктранс» отменяет пригородные автобусные рейсы на
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП «Минсктранс» отменяет пригородные автобусные рейсы на
Так, с 16 октября отменены следующие рейсы:
№ 348С «ДС Карастояновой — с/т Боровцы» — 9.30, 19.20 (вторник, среда).
№ 368С «ДС Карастояновой — с/т Лесное-90» — 7.08, 10.23, 15.18, 18.33 (понедельник, вторник, среда, четверг).
№ 241С «ДС Карастояновой — Лысая Гора» — 18.27 (среда).
№ 413С «ДС «Славинского — Хоруженцы» — 19.30 (пятница); № 398 «ДС Карастояновой — с/т Родники-2» — 8.50, 13.25 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 18.05 (понедельник, вторник, среда, четверг).
№ 369А «ДС Карастояновой — Янушковичи
№ 385С «АС
№ 311С «АС
№ 307С «АС
№ 307С «АС
№ 349С «АС
№ 255/304 «АС
№ 260С «АС Автозаводская — с/т Веселка» — 8.55, 19.05 (вторник, четверг).
№ 335С «АС Автозаводская — с/т Грозы» — 9.30 (среда), 19.15 (среда, пятница).
№ 342С «АС Автозаводская — Голоцк» — 19.05 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).
№ 391 «АС Автозаводская — Смиловичи» — 21.50 (пятница, воскресенье).
№ 389С/390С «ДС Карастояновой — с/т Физик» — 7.06, 8.25 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).
№ 390С/389С «ДС Карастояновой — с/т Физик » — 15.45, 18.20 (понедельник, вторник, среда, четверг).
№ 390С «ДС Карастояновой — с/т Физик» — 10.00 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 6.30 (суббота).
№ 346 «ДС Карастояновой — Вишневка» — 9.13, 20.00 (вторник, четверг).
№ 354С «ДС Славинского — с/т Оптика» — 8.50, 15.10, 19.20 (вторник, четверг), 19.20 (среда).
№ 261 «ДС Славинского — Логойск
№ 353 «ДС Славинского — Прудище» — 11.30 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).
С 1 ноября отменяется рейс маршрута № 227 «ст.м. Пушкинская — Минское море» в 20.00 (ежедневно).
При этом с 16 октября организовываются рейсы на пригородных маршрутах.
№ 244/212"ДС Славинского — Жуковка — 18.20 (среда).
№ 202 «ДС Карастояновой — Нелидовичи» — 20.00 (вторник, четверг).
№ 381 «ДС Карастояновой — Большие Бесяды» — 8.50, 13.25 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 18.05 (понедельник, вторник, среда, четверг).
№ 369 «ДС Карастояновой — Янушковичи» — 18.05 (пятница).
№ 202 «ДС Карастояновой — Нелидовичи» — 9.13 (вторник, четверг).
№ 251 «ДС Славинского — Логойск» — 8.40, 15.40 (вторник, четверг).