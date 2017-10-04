Российские ученые «научили» ультразвук удалять раковую опухоль

Источник: Популярная механика

Аппарат удаляет опухоль без хирургического вмешательства. Его планируется применять для абляции (уничтожения) новообразований в молочной, щитовидной железах, почках, печени и других органах.

Аппарат определяет новообразование при помощи диагностического сканера, а затем специальным силовым датчиком излучает направленный ультразвук, разрушающий новообразование.

Как правило, аналогичные приборы для абляции работают под контролем МРТ, что значительно удорожает процедуру. Уникальность аппарата, разработанного в Политехе, заключается в применении ультразвука одновременно в трех качествах: диагностического, терапевтического и термометрического (измерение температуры).

Такие технологии на основе ультразвука в составе одного прибора пока никто не применяет. Есть схожая французская разработка, но стоит она намного больше российской.