Российские ученые «научили» ультразвук удалять раковую опухоль
Опытный образец первого отечественного аппарата, который при помощи ультразвука диагностирует и удаляет раковую опухоль на ранней стадии, создали ученые
Опытный образец первого отечественного аппарата, который при помощи ультразвука диагностирует и удаляет раковую опухоль на ранней стадии, создали ученые
Аппарат удаляет опухоль без хирургического вмешательства. Его планируется применять для абляции (уничтожения) новообразований в молочной, щитовидной железах, почках, печени и других органах.
Аппарат определяет новообразование при помощи диагностического сканера, а затем специальным силовым датчиком излучает направленный ультразвук, разрушающий новообразование.
Как правило, аналогичные приборы для абляции работают под контролем МРТ, что значительно удорожает процедуру. Уникальность аппарата, разработанного в Политехе, заключается в применении ультразвука одновременно в трех качествах: диагностического, терапевтического и термометрического (измерение температуры).
Такие технологии на основе ультразвука в составе одного прибора пока никто не применяет. Есть схожая французская разработка, но стоит она намного больше российской.
СПбПУ намерен совместно с компанией АО «Новосибирский приборостроительный завод» внедрить разработку в производство. Выпуск аппарата на рынок запланирован на 2019 год.