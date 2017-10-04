Ученые на Чукотке «поговорили» с китами, но не знают, о чем

Источник: РИА "Новости"

Ученые месяц снимали белух на видео- и фотокамеры, а также записывали их голоса с помощью нескольких гидрофонов в Анадырском лимане на Чукотке, сообщается на сайте программы «Белуха — белый кит».

Записывающие устройства спускались отвесно в море в защитной оболочке. Операция производилась по ночам, когда снижались шумы, издаваемые человеческой деятельностью.

Хотя «диалекты» различных популяций белухи сильно отличаются друг от друга, ученым все же удалось воспроизвести связные фрагменты сигналов этих животных и получить от них ответ.