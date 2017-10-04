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14:30 (мск), источник: Моя Планета

Ученые на Чукотке «поговорили» с китами, но не знают, о чем

Исследователи Института океанологии РАН проиграли белухам сигналы на их «языке» и получили ответ. Однако ученые пока не знают, о чем они «поговорили» с китами.

Источник: РИА "Новости"

Ученые месяц снимали белух на видео- и фотокамеры, а также записывали их голоса с помощью нескольких гидрофонов в Анадырском лимане на Чукотке, сообщается на сайте программы «Белуха — белый кит».

Записывающие устройства спускались отвесно в море в защитной оболочке. Операция производилась по ночам, когда снижались шумы, издаваемые человеческой деятельностью.

Хотя «диалекты» различных популяций белухи сильно отличаются друг от друга, ученым все же удалось воспроизвести связные фрагменты сигналов этих животных и получить от них ответ.

«Например, излучался сигнал животного, довольно молодого белушонка, который находится сейчас в Белом море, или сигналы беломорских животных, или анадырских, — и белухи отвечали», — рассказал старший научный сотрудник Роман Беликов. Он выразил надежду, что через какое-то время «удастся понять, о чем говорят белухи».

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