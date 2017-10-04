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11:58 (мск), источник: Интерфакс

Познер попросил организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки

Телеведущий заявил, что нынешний порядок выбора победителей далек от демократии.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Журналист и телеведущий Владимир Познер попросил Комитет индустриальных телевизионных премий, который вручает премию ТЭФИ, перестать использовать для награды это название и отказаться от вручения статуэтки «Орфей», выполненной Эрнстом Неизвестным, так как нынешний порядок проведения ТЭФИ, по его мнению, «не имеет ничего общего с демократическим выбором».

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Как говорится в открытом письме Познера, опубликованном на его сайте, в 1994 году он стал президентом созданной энтузиастами Академии российского телевидения и обратился к выдающемуся скульптору Неизвестному с просьбой создать приз для победителей конкурса ТЭФИ. По словам Познера, скульптор согласился, но потребовал гарантию, что выбор финалистов и победителей будет демократичным. Он заставил пообещать, если демократия выбора получателей статуэтки Орфея не будет соблюдаться, то Познер сделает все, чтобы она больше не вручалась.

«При всех шероховатостях и недостатках конкурса ТЭФИ выбор финалистов и победителей был абсолютно демократичным: в нем принимали участие все члены Академии, при этом каждый сам решал, в обсуждении каких номинаций он хочет принимать участие, а в выборе победителей участвовали все без исключения члены Академии. Избрание финалистов и победителей было тайным», — напомнил Познер.

По его словам, членом Академии мог стать любой человек, работающий на ТВ, для этого ему нужны были либо две рекомендации коллег по профессии, либо он должен был попасть в список кандидатов, ежегодно предоставляемый компанией-учредителем.

Новые порядки

Познер напомнил, что в 2013 году по инициативе ныне покойного бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и СМИ Михаила Лесина был сформирован Индустриальный комитет (ИК), который стал проводить конкурс ТЭФИ, заменив собой Академию российского телевидения.

«Этот конкурс в своем нынешнем виде отличается от прежнего принципиально. Во-первых, в состав ИК входят лишь семь учредителей — ровно вдвое меньше, чем входило в Академию. Во-вторых, резко сокращено количество профессиональных номинаций, за бортом оставлен целый ряд профессий, без которых просто нет телевидения», — отмечает журналист.

Но что самое главное, подчеркивает Познер, выбирают финалистов и победителей не члены Академии российского телевидения, а назначенное руководством ИК «жюри».

В этом году таких «выборщиков» было назначено вдвое меньше, чем раньше, по 10 человек от каждого учредителя — то есть всего 70 человек. Каждый из них голосовал по всем номинациям сразу, вне зависимости от своей профессиональной экспертизы. В выборе же победителей участвовали всего 14 человек — по два от каждого учредителя.

Кроме того, между ИК и АРТ был составлен протокол, согласно которому Фонд АРТ должен был войти в состав учредителей Индустриального комитета, с выделением финансовых средств для работы Фонда, в обмен на временную уступку прав на пользование брендом ТЭФИ и самой статуэтки работы Неизвестного, однако ничего этого выполнено не было.

В итоге хотел бы сказать, что вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения “ТЭФИ” не имеет ничего общего с демократическим выбором. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании.
Владимир Познер

ТЭФИ-2017

В 2017 году вручение ТЭФИ перенесли с конца июня на 3 октября. В Комитете индустриальных телепремий объяснили это «сбоем в системе голосования: была внедрена новая система голосования, при которой членам жюри надо было выбирать сразу тройку финалистов, а не одного, но некоторые члены жюри не разобрались и проголосовали по-старому.

Премия ТЭФИ в этом году привлекла особое внимание общественности, так как статуэтку в номинации «Просветительская программа» получил за «Военную тайну» (РЕН ТВ) Игорь Прокопенко — автор фильма о плоской Земле.
В Москве вручили премию ТЭФИ
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10:42 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Шура Бедламов
и тут этот космополит со своей дерь.....тией...
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