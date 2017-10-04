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12:54 (мск), источник: Новости Воронежа

Елена Летучая проверила больницу Воронежа: грязь, тараканы и моча на матрасах

Во вторник, 3 октября, в Воронеж приехала популярная телеведущая Елена Летучая. Она получила широкую известность благодаря программе «Ревизорро». Хрупкая блондинка была настоящей грозой всех кафе, ресторанов и отелей, где не соблюдали нормы.

Сейчас же Елена Летучая приехала, чтобы провести лекцию для студентов и молодых журналистов. Одна из зрительниц поинтересовалась у Елены Летучей, почему «Ревизорро» не проверяет больницы. Девушка рассказала, что недавно лежала в больнице № 2 на проспекте Революции, 12, где, по её словам, просто жуткие условия: тараканы, сквозняки и грязь. Телеведущую этот рассказ так впечатлил, что она предложила съездить в больницу с проверкой. Вместе двумя десятками посетителей лекции она нагрянула в медучреждение.

Группу людей с камерами никто не остановил. Елена Летучая первым делом решила проверить туалет. Когда туда открыли дверь, то по полу разбежалась куча тараканов.

Затем экс-ревизорро прошла по палатам. Пациенты там говорили, что врачи здесь хорошие, а вот условия стационара плохие. Одна из пациенток пояснила, что принять душ у них нет возможности.

«Вы здесь без душа? Вообще без душа?», — удивленно уточнила Елена Летучая.

Также в одной из палат телеведущая перевернула матрас, чтобы проверить его чистоту, как делала в своей программе раньше. На нем были характерные разводы от мочи.

Участники проверки рассказывают, что позже к Елене Летучей приехала глава пресс-службы областного департамента здравоохранения. Она пояснила, что больница старая и сейчас находится в стадии реорганизации.

Позже подошел и.о. главврача медучреждения. Он сначала удивился, что в больнице грязь и тараканы, а после все-таки пообещал разобраться с проблемами.

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