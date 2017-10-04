Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Как бабушка»: в Сети обсуждают располневшую Наташу Королеву
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
Под угрозой клиенты банков: ЦБ предупредил о схеме мошенничества
Путин поспорил с губернатором Петербурга
СМИ: российская секретная ракета «Алабуга» перепугала Запад
Германию оккупировали ВС США — эксперт
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
15:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

5 октября сотни ростовчан останутся без электричества

Из-за проведения технических работ на электрических сетях в Ростове опять будут отключать свет. Без электричества останутся десятки улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, 5 октября с 8:00 до 17:00 света не будет в пос. Кумженском.

С 9:00 до 17:00 — по адресам: ул. Казахская, 76/3, 78/2; ул. Обский, 9; пер. Бойцовский, 11−25, 28−42; ул. Войкова, 245; Железнодорожный Верхний Проезд, 11−67; ул. 1-я Круговая, 86; ул. Матросова, 1−47, 2−56; пер. Пограничный, 3−5; ул. Портовая, 237−309; пер. Рабфаковский, 1−9, 2−18; пер. Синявский, 4−24, 11−29; пер. Туристский, 1−21, 2−16; пер. Чичеринский, 2−18, 3−17.

А с 10:00 до 14:00 — по ул. Дебальцевской, 8а, 8/2 и ул. Мыльникова, 2.

С 5 по 6 октября:

С 7:00 до 17:00 по адресам: ул. Дарвина, 1−65, 36−68; ул. Долгожданная, 36а; ул. Линейная, 39−101, 42−110; ул. Лучевая 1−71, 2−76; ул. Мадояна, 202−240, 205а, 205−245, 245а; ул. Песчанокопская, 1−57, 2−58; ул. Сормовская, 121−125.

С 5 октября по 3 ноября:

С 9:00 до 17:00 по адресам: ул. 30-летия Октября, 94−166, 67−97.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
Знаменитого российского спортсмена зарезала собственная дочь
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года
На границе с Россией пропали два украинских пограничника
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
От 616 тыс. до 9,5 млн. Все зарплаты россиян в новом сезоне НХЛ Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь