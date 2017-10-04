5 октября сотни ростовчан останутся без электричества

Так, 5 октября с 8:00 до 17:00 света не будет в пос. Кумженском.

С 9:00 до 17:00 — по адресам: ул. Казахская, 76/3, 78/2; ул. Обский, 9; пер. Бойцовский, 11−25, 28−42; ул. Войкова, 245; Железнодорожный Верхний Проезд, 11−67; ул. 1-я Круговая, 86; ул. Матросова, 1−47, 2−56; пер. Пограничный, 3−5; ул. Портовая, 237−309; пер. Рабфаковский, 1−9, 2−18; пер. Синявский, 4−24, 11−29; пер. Туристский, 1−21, 2−16; пер. Чичеринский, 2−18, 3−17.

А с 10:00 до 14:00 — по ул. Дебальцевской, 8а, 8/2 и ул. Мыльникова, 2.

С 5 по 6 октября:

С 7:00 до 17:00 по адресам: ул. Дарвина, 1−65, 36−68; ул. Долгожданная, 36а; ул. Линейная, 39−101, 42−110; ул. Лучевая 1−71, 2−76; ул. Мадояна, 202−240, 205а, 205−245, 245а; ул. Песчанокопская, 1−57, 2−58; ул. Сормовская, 121−125.

С 5 октября по 3 ноября: