Казанский педагог Алмаз Хамидуллин вошел в число финалистов конкурса «Учитель года России»
(Город Казань KZN.RU, 4 октября). Учитель математики
(Город Казань KZN.RU, 4 октября). Учитель математики
Вместе с казанским педагогом в финал прошли учитель истории и обществознания гимназии № 116
В Москве всех их ждет заключительное конкурсное испытание — «Круглый стол образовательных политиков» с участием министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Круглый стол призван раскрыть потенциал лидерских качеств победителей конкурса. В ходе испытания конкурсанты должны продемонстрировать понимание стратегических направлений развития образования и представить педагогической общественности собственное видение конструктивных решений существующих проблем.
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» будет объявлен в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте в честь Дня учителя, сообщает «Учительская газета».