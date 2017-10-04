Казанский педагог Алмаз Хамидуллин вошел в число финалистов конкурса «Учитель года России»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Вместе с казанским педагогом в финал прошли учитель истории и обществознания гимназии № 116 Санкт-Петербурга Илья Демаков, учитель русского языка и литературы лицея № 16 при УлГТУ Димитровграда Ульяновской области Анастасия Мингачева, учитель математики школы № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г. П. Губанова Самары Владимир Пономаренко и учитель биологии школы № 171 Москвы Иван Смирнов.

В Москве всех их ждет заключительное конкурсное испытание — «Круглый стол образовательных политиков» с участием министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Круглый стол призван раскрыть потенциал лидерских качеств победителей конкурса. В ходе испытания конкурсанты должны продемонстрировать понимание стратегических направлений развития образования и представить педагогической общественности собственное видение конструктивных решений существующих проблем.