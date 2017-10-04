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12:38 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанский педагог Алмаз Хамидуллин вошел в число финалистов конкурса «Учитель года России»

(Город Казань KZN.RU, 4 октября). Учитель математики лицея-интерната № 2 Московского района Казани Алмаз Хамидуллин стал финалистом Всероссийского конкурса «Учитель года России». Учитель года Казани вошел в пятерку сильнейших конкурсантов по итогам двух очных туров состязания, которые проходили в Сочи.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Вместе с казанским педагогом в финал прошли учитель истории и обществознания гимназии № 116 Санкт-Петербурга Илья Демаков, учитель русского языка и литературы лицея № 16 при УлГТУ Димитровграда Ульяновской области Анастасия Мингачева, учитель математики школы № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г. П. Губанова Самары Владимир Пономаренко и учитель биологии школы № 171 Москвы Иван Смирнов.

В Москве всех их ждет заключительное конкурсное испытание — «Круглый стол образовательных политиков» с участием министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Круглый стол призван раскрыть потенциал лидерских качеств победителей конкурса. В ходе испытания конкурсанты должны продемонстрировать понимание стратегических направлений развития образования и представить педагогической общественности собственное видение конструктивных решений существующих проблем.

Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» будет объявлен в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте в честь Дня учителя, сообщает «Учительская газета».

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