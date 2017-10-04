ДЧС предупредил алматинцев о важном масштабном мероприятии 5 октября

Источник: Nur.kz

Она пройдет 5 октября в 12.55 и начнется с сигнала «Внимание всем!».

После этого алматинцев просят произвести ряд действий:

— отключить газ, водопровод и электроэнергию. Собрать документы, одежду и продукты первой необходимости и покинуть помещение.

— найти участок на открытой местности, на котором будет безопасно.

— воспитанников детсадов и школьников отвести в место, где они будут в безопасности.

— главам компаний позаботиться о безаварийной приостановке производства и провести сотрудников в безопасное место.

Практические учения запланированы в школах № 61 ул. Льва Толстого, № 20, а также на территории стадиона «Алаш».