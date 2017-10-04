В центре Воронежа появятся новые запрещающие парковку знаки

Так, парковку вдоль торгового центра по улице разрешат только на участке в 70 м, как только здание ТЦ закончится, автомобили ставить будет нельзя. Там появятся знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Парковка». Городские власти также демонтируют разворот. Парковка вновь будет разрешена у дома № 19 по Красноармейской.