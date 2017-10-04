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12:50 (мск), источник: Вести - Воронеж

В центре Воронежа появятся новые запрещающие парковку знаки

Мэрия Воронежа предупредила автомобилистов о том, что в ближайшее время нельзя будет парковаться ещё на одном участке улицы в центре Воронежа.

Источник: Вести - Воронеж

Новые ограничения появятся у торгового центра «Солнечный рай» со стороны улицы Красноармейской, сообщила пресс-служба горадминистрации в среду, 4 октября.

Так, парковку вдоль торгового центра по улице разрешат только на участке в 70 м, как только здание ТЦ закончится, автомобили ставить будет нельзя. Там появятся знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Парковка». Городские власти также демонтируют разворот. Парковка вновь будет разрешена у дома № 19 по Красноармейской.

Нововведения необходимы для «упорядочения парковки», уточнила пресс-служба мэрии.

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