Когда в Казахстане будут праздновать 20-летие Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Стали известны сроки проведения в Казахстане мероприятий в рамках празднования 20-летнего юбилея Астаны, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Стали известны сроки проведения в Казахстане мероприятий в рамках празднования 20-летнего юбилея Астаны, передает МИА «Казинформ».
27 сентября 2017 года распоряжением Президента РК Нурсултана Назарбаева была утверждена Концепция празднования 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны «ЕЛ ЖУРЕГІ — АСТАНА».
Согласно этому документу, празднование 20-летнего юбилея столицы будет состоять из трех этапов: подготовительного — до 10 декабря 2017 года, основного — с 10 декабря 2017 года по 6 июля 2018 года и постпраздничного — с 6 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
В реализацию Концепции Правительством РК совместно с акимами городов Астаны и Алматы, областей будет разработан и утвержден План мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны.
В частности, планируется проведение тематических круглых столов, научных конференций, симпозиумов и семинаров, республиканских и международных мероприятий, раскрывающих роль Астаны в глобальном мире,
В числе прочего запланировано проведение республиканской презентации сакральных мест Астаны, комплекса имиджевых мероприятий во всех регионах страны на тематику итогов и перспектив проведения в Астане ЭКСПО-2017 и торжественных приемов к юбилею столицы во всех загранучреждениях Республики Казахстан. Также будут проведены работы по благоустройству Астаны и созданию необходимой инфраструктуры, улучшению и обновлению инфраструктуры населенных пунктов, открытию новых парков и аллей во всех регионах страны. Площади и улицы Астаны и других населенных пунктов страны будут украшены праздничным наружным оформлением.
В соответствии с указом Президента РК от 20 октября 1997 года № 3700 с 10 декабря 1997 года столицей Республики Казахстан был объявлен город Акмола — нынешний город Астана. Официальная презентация новой столицы Казахстана состоялась 10 июня 1998 года.
День столицы — 6 июля — является государственным праздником Республики Казахстан. В 2018 году исполняется 20 лет со дня обретения городом Астаной статуса столицы. За последние 20 лет население города увеличилось более чем в 3,5 раза и составляет более 1 млн человек. При этом за этот период территория столицы расширилась с 258 кв. км до 800 кв. км.
Строительство Астаны неразделимо от истории становления независимого Казахстана и деятельности Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы Нурсултана Назарбаева, который впервые предложил и реализовал идею строительства новой столицы. Постоянное внимание и забота Президента страны о развитии Астаны обеспечили ее превращение в динамично развивающийся мегаполис, современный и конкурентоспособный город Евразии.
На данный момент Астана является состоявшимся административным,