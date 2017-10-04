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12:28 (мск), источник: Kazinform

Когда в Казахстане будут праздновать 20-летие Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Стали известны сроки проведения в Казахстане мероприятий в рамках празднования 20-летнего юбилея Астаны, передает МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

27 сентября 2017 года распоряжением Президента РК Нурсултана Назарбаева была утверждена Концепция празднования 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны «ЕЛ ЖУРЕГІ — АСТАНА».

Согласно этому документу, празднование 20-летнего юбилея столицы будет состоять из трех этапов: подготовительного — до 10 декабря 2017 года, основного — с 10 декабря 2017 года по 6 июля 2018 года и постпраздничного — с 6 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

При этом, учитывая, что 2018 год является юбилейным, запланированные мероприятия будут проводиться весь календарный год.

В реализацию Концепции Правительством РК совместно с акимами городов Астаны и Алматы, областей будет разработан и утвержден План мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны.

Собственно самой Концепцией предусмотрено проведение большого комплекса организационных, информационных, имиджевых, благоустроительных и других мероприятий по всей территории Казахстана.

В частности, планируется проведение тематических круглых столов, научных конференций, симпозиумов и семинаров, республиканских и международных мероприятий, раскрывающих роль Астаны в глобальном мире, культурно-массовых мероприятий, включая концерты, фестивали, выставки, встреч с участием казахстанских и мировых звезд в области культуры и искусства, спортивных соревнований и оздоровительных мероприятий для различных возрастных категорий жителей страны. Будут поддержаны молодежные флешмобы, мероприятия в формате «оупен-эйр», тематические экспозиции в библиотеках и музеях и многое другое.

В числе прочего запланировано проведение республиканской презентации сакральных мест Астаны, комплекса имиджевых мероприятий во всех регионах страны на тематику итогов и перспектив проведения в Астане ЭКСПО-2017 и торжественных приемов к юбилею столицы во всех загранучреждениях Республики Казахстан. Также будут проведены работы по благоустройству Астаны и созданию необходимой инфраструктуры, улучшению и обновлению инфраструктуры населенных пунктов, открытию новых парков и аллей во всех регионах страны. Площади и улицы Астаны и других населенных пунктов страны будут украшены праздничным наружным оформлением.

В соответствии с указом Президента РК от 20 октября 1997 года № 3700 с 10 декабря 1997 года столицей Республики Казахстан был объявлен город Акмола — нынешний город Астана. Официальная презентация новой столицы Казахстана состоялась 10 июня 1998 года.

День столицы — 6 июля — является государственным праздником Республики Казахстан. В 2018 году исполняется 20 лет со дня обретения городом Астаной статуса столицы. За последние 20 лет население города увеличилось более чем в 3,5 раза и составляет более 1 млн человек. При этом за этот период территория столицы расширилась с 258 кв. км до 800 кв. км.

Строительство Астаны неразделимо от истории становления независимого Казахстана и деятельности Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы Нурсултана Назарбаева, который впервые предложил и реализовал идею строительства новой столицы. Постоянное внимание и забота Президента страны о развитии Астаны обеспечили ее превращение в динамично развивающийся мегаполис, современный и конкурентоспособный город Евразии.

На данный момент Астана является состоявшимся административным, социально-экономическим и политическим центром Казахстана. Столица Казахстана олицетворяет социально-экономические и политические успехи нашего государства за годы независимости, демонстрирует растущую мощь страны и высокий потенциал ее дальнейшего развития. Сегодня столица — флагман всех позитивных начинаний и преобразований в Казахстане. Астана дает импульс развитию, является центром притяжения для всех регионов республики.

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