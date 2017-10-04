Спасатели Челябинска рекомендуют девушкам отказаться от каблуков и ходить с расслабленными коленями

В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильным снегопадом и образовавшимся гололедом на тротуарах и проезжей части спасатели Челябинской городской службы спасения рекомендуют горожанам быть предельно внимательными и осторожными.

«Нужно правильно подобрать обувь. Она должна быть практичной, желательно на плоской подошве с крупной ребристостью, которая не будет скользить, или на низком квадратном каблуке. Девушкам и женщинам спасатели рекомендуют отказаться от высоких каблуков. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях», — рассказала пресс-секретарь челябинской городской службы спасения Римма Садыкова.

Также спасатели не советуют разговаривать по мобильному телефону на ходу и держать руки в карманах. Внимание должно быть максимально сконцентрировано на тротуаре.

«Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. Никогда не занимайтесь самолечением. Если вы получили травму. нужно как можно быстрей обратиться в травмпункт», — добавила Римма Садыкова.

Переходя проезжую часть по пешеходному переходу, нужно убедится, что автомобили остановились. Маленьких детей лучше всего перенести через дорогу на руках. При переходе через проезжую часть не рекомендуют разговаривать по мобильному телефону.