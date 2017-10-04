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12:28 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре дольщики ЖК «Территория счастья» прекратили голодовку

Решение о прекращении голодовки они приняли после встречи в вице-губернатором и мэром города.

В Краснодаре прошло заседание по вопросу защиты прав участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

В нем участвовали первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, глава Краснодара Евгений Первышов, руководители профильных ведомств, представители ООО «КубаньСтройСтандарт» и участники долевого строительства.

По словам Алексеенко, люди устали от пустых обещаний, и на данном этапе необходимо увеличение темпов строительства проблемных домов. Он поручил до конца недели подготовить график работ на ближайшие три месяца, изучить смету расходов на содержание компании, а также найти со стороны дольщиков уполномоченного специалиста по мониторингу выполнения строительных работ, сообщает пресс-служба администрации края.

Предложения, прозвучавшие на встрече, устроили протестующих, и они приняли решение прекратить ранее объявленную голодовку.

Как сообщал «Югополис», к подобным акциям протеста отчаявшиеся люди прибегают не в первый раз. Они уже голодали в прошлом году, заверения о том, что проблемные дома будут достроены им давали власти.

13 сентября нынешнего года протестующие вновь объявили голодовку в связи с полной остановкой строительства ЖК «Территория счастья» на улице Жигуленко в Краснодаре. Инициативная группа дольщиков обвинила местные и региональные власти в бездействии. К 23 сентября число голодающих сократилось с 15 человек до пяти, сообщает «Кавказский узел».

После прошедшей 3 октября встречи люди надеются, что власть все же поможет решить их проблемы.

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