В Краснодаре дольщики ЖК «Территория счастья» прекратили голодовку
Решение о прекращении голодовки они приняли после встречи в
Решение о прекращении голодовки они приняли после встречи в
В Краснодаре прошло заседание по вопросу защиты прав участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
В нем участвовали первый
По словам Алексеенко, люди устали от пустых обещаний, и на данном этапе необходимо увеличение темпов строительства проблемных домов. Он поручил до конца недели подготовить график работ на ближайшие три месяца, изучить смету расходов на содержание компании, а также найти со стороны дольщиков уполномоченного специалиста по мониторингу выполнения строительных работ, сообщает
Предложения, прозвучавшие на встрече, устроили протестующих, и они приняли решение прекратить ранее объявленную голодовку.
Как сообщал «Югополис», к подобным акциям протеста отчаявшиеся люди прибегают не в первый раз. Они уже голодали в прошлом году, заверения о том, что проблемные дома будут достроены им давали власти.
13 сентября нынешнего года протестующие вновь объявили голодовку в связи с полной остановкой строительства ЖК «Территория счастья» на улице Жигуленко в Краснодаре. Инициативная группа дольщиков обвинила местные и региональные власти в бездействии. К 23 сентября число голодающих сократилось с 15 человек до пяти, сообщает «Кавказский узел».
После прошедшей 3 октября встречи люди надеются, что власть все же поможет решить их проблемы.