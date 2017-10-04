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12:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

По колоску со всей России. В Волгограде готовятся к выпечке «Каравая мира»

В Волгоградской области в заключительную стадию вошла акция «Каравай мира».

По колоску со всей России

Весной группа волгоградских фермеров выступила с инициативой собрать с полей всей страны — от Дальнего Востока до западных рубежей хлебные зёрна урожая-2017, из полученной муки выпечь символичный «Каравай мира» — символ крестьянского труда.

И хотя акция задумывалась всероссийской, размах неожиданно оказался шире.

«Уже летом зерно для “Каравая мира” стали передавать фермеры с Украины, из Израиля, Аргентины, многих других стран, — рассказал один из инициаторов акции, фермер из Иловлинского района Андрей Прошаков. — Например, для нас было совершенно неожиданно, что поездом Харьков — Баку нам передали колоски с Украины от крестьян Харьковской области и Днепропетровска. Сказать, какое мы тогда испытали чувство, в общем-то, ничего не сказать. Вы представляете, что это такое? Нас хотят разъединить, а крестьяне и хлеб — это те звенья, которые могут сегодня воссоединить».

По словам Прошакова, в конце сентября в рамках акции прошло ещё одно очень знаковое мероприятие. На границе Иловлинского и Дубовского районов было засеяно символичное «Поле мира». Особую значимость акции придало участие в ней ребят из ближайших сельских школ.

«Мы с удовольствием подхватили замечательную идею и донесли её до руководства страны, — сообщил на церемонии открытии акции глава общественного движения “Федеральный сельсовет” Василий Мельниченко. — Я считаю, что нам можно и нужно воспользоваться такой поддержкой. Основная мысль — всю Россию засеять полями мира! Мы заявляем: нам не нужно больше войн, людям нужен мир. Как видите, на призыв о нём откликнулось много стран. Такая идея на самом деле нравится человеку труда. Мы все хотим работать, созидать, строить, быть зажиточными».

Американец, попробуй!

Логическое завершение акции — изготовление «Каравая мира» из собранного зерна урожая-2017. Место выпечки каравая пока не разглашается. По словом Прошакова, технология при выпечке будет использоваться традиционная — русская печь. Размер «мирового» хлебного продукта — принятый в большинстве местностей каравай около 35 — 40 см в поперечнике.

«Думаю, что это будет хорошая идея, когда мы на форуме городов-побратимов, который скоро пройдёт в Волгограде, от этого каравая попросим гостей мероприятия — французов, немцев, американцев и всех-всех — отщипнуть и съесть с солью кусочек нашего русского хлеба. Тем самым ещё раз продемонстрируем своё стремление жить со всеми народами Земли в мире и согласии», — убеждён фермер Прошаков.

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