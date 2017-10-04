По колоску со всей России. В Волгограде готовятся к выпечке «Каравая мира»

По колоску со всей России

Весной группа волгоградских фермеров выступила с инициативой собрать с полей всей страны — от Дальнего Востока до западных рубежей хлебные зёрна урожая-2017, из полученной муки выпечь символичный «Каравай мира» — символ крестьянского труда.

И хотя акция задумывалась всероссийской, размах неожиданно оказался шире.

«Уже летом зерно для “Каравая мира” стали передавать фермеры с Украины, из Израиля, Аргентины, многих других стран, — рассказал один из инициаторов акции, фермер из Иловлинского района Андрей Прошаков. — Например, для нас было совершенно неожиданно, что поездом Харьков — Баку нам передали колоски с Украины от крестьян Харьковской области и Днепропетровска. Сказать, какое мы тогда испытали чувство, в общем-то, ничего не сказать. Вы представляете, что это такое? Нас хотят разъединить, а крестьяне и хлеб — это те звенья, которые могут сегодня воссоединить».

По словам Прошакова, в конце сентября в рамках акции прошло ещё одно очень знаковое мероприятие. На границе Иловлинского и Дубовского районов было засеяно символичное «Поле мира». Особую значимость акции придало участие в ней ребят из ближайших сельских школ.

«Мы с удовольствием подхватили замечательную идею и донесли её до руководства страны, — сообщил на церемонии открытии акции глава общественного движения “Федеральный сельсовет” Василий Мельниченко. — Я считаю, что нам можно и нужно воспользоваться такой поддержкой. Основная мысль — всю Россию засеять полями мира! Мы заявляем: нам не нужно больше войн, людям нужен мир. Как видите, на призыв о нём откликнулось много стран. Такая идея на самом деле нравится человеку труда. Мы все хотим работать, созидать, строить, быть зажиточными».

Американец, попробуй!

Логическое завершение акции — изготовление «Каравая мира» из собранного зерна урожая-2017. Место выпечки каравая пока не разглашается. По словом Прошакова, технология при выпечке будет использоваться традиционная — русская печь. Размер «мирового» хлебного продукта — принятый в большинстве местностей каравай около 35 — 40 см в поперечнике.