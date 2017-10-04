Фото лежащего в коробке грудничка в донерной Астаны всколыхнуло Казнет

Источник: Newtimes.kz

Малыша в донерной на углу улиц Богенбай Батыра и Бейбитшилик в Астане тайком сфотографировал и выложил в сеть казахстанец Тимур Моржиков.

«Сердце кровью обливается при виде малыша, который лежит целый день в коробке из-под микроволновки, пока его мама вынуждена готовить донеры, чтобы хоть как-то прокормить своё дитя. И нельзя её осуждать! Она крутится как может… Осуждать нужно наше государство, которое тратит деньги на понты вроде ЭКСПО и оставляет без внимания брошенных матерей-одиночек, ― написал автор снимка.