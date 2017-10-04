Фото лежащего в коробке грудничка в донерной Астаны всколыхнуло Казнет
Казахстанцы бурно обсуждают фото, опубликованное в Фейсбуке, на котором грудной ребенок лежит в коробке в одной из донерных в Астане, передает ИА «NewTimes.kz».
Казахстанцы бурно обсуждают фото, опубликованное в Фейсбуке, на котором грудной ребенок лежит в коробке в одной из донерных в Астане, передает ИА «NewTimes.kz».
Малыша в донерной на углу улиц Богенбай Батыра и Бейбитшилик в Астане тайком сфотографировал и выложил в сеть казахстанец Тимур Моржиков.
«Сердце кровью обливается при виде малыша, который лежит целый день в коробке
Пользователи соцсети активно комментируют пост Моржикова.