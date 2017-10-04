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12:29 (мск), источник: Newtimes.kz

Фото лежащего в коробке грудничка в донерной Астаны всколыхнуло Казнет

Казахстанцы бурно обсуждают фото, опубликованное в Фейсбуке, на котором грудной ребенок лежит в коробке в одной из донерных в Астане, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Малыша в донерной на углу улиц Богенбай Батыра и Бейбитшилик в Астане тайком сфотографировал и выложил в сеть казахстанец Тимур Моржиков.

«Сердце кровью обливается при виде малыша, который лежит целый день в коробке из-под микроволновки, пока его мама вынуждена готовить донеры, чтобы хоть как-то прокормить своё дитя. И нельзя её осуждать! Она крутится как может… Осуждать нужно наше государство, которое тратит деньги на понты вроде ЭКСПО и оставляет без внимания брошенных матерей-одиночек, ― написал автор снимка.

Пользователи соцсети активно комментируют пост Моржикова. Кто-то осуждает женщину и интересуется, где отец ребенка, и почему он не обеспечивает семью. Вторая половина поддерживает маму ребенка, которая, не бросив дочь, старается прокормить малышку. Одна из подписавшихся вовсе отправилась в донерную и передала собранные для девочки вещи.

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