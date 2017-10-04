В Самаре на кольце Димитрова — Молодежная изменили приоритет движения

В Самаре после завершения основных работ на Московском шоссе и отмены объезда через Приволжский микрорайон на кольцевой развязке на пересечении улиц Георгия Димитрова и Молодежной вернули старый приоритет движения, пишет Samru.ru. Теперь направление по улице Димитрова стало вновь главным, а заезды с улицы Молодежной — второстепенными.