Ярошук обещал убрать все «замки любви» с Медового моста

«Мост в целом в удручающем состоянии, как подводная часть, так и надводная. Вообще, на ремонт подводной части Медового моста необходимо 50 млн рублей. Там серьезные работы, но мы эту часть трогать не будем. В бюджете таких денег нет. Но и автомобильного движения особого тоже нет. Постараемся сделать к Чемпионату мира верхнюю часть, восстановить в том виде, в какой она была. Будем смотреть экономию по бюджету. Это основной туристический маршрут от Рыбной деревни до острова Канта. Пешеходное покрытие здесь поменяем. Никакого асфальта, положим лиственницу, чтобы по-людски, как раньше было. Положим лиственницу, поменяем перила», — отметил Александр Ярошук.

По его словам, во время реконструкции с моста также будут убраны все замки, которые вешают в день свадьбы на него калининградские молодожены. «Уберем, что не понравится некоторым калининградцам, эти замки — символы любви семейных пар. Но тем не менее мы понимаем значимость этой традиции, этого символизма, поэтому придумаем какое-то решение в виде дерева железного или еще что-то, посмотрим лучшие практики, чтобы молодожены могли ходить и вешать замки любого веса. Могли отмечать 10−15 лет совместной жизни, любой другой юбилей. Сейчас это дополнительная нагрузка на мост в 1,5 тонны. Она точно ни к чему. Это культурное и историческое наследие, за него очень боремся», — пояснил Александр Ярошук.