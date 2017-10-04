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12:42 (мск), источник: Kommersant.uz

Самолет НАК задержан в Ташкенте по техническим причинам

Из Ташкента в Нукус вылетел рейс Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». По техническим причинам самолет вернулся в столичный аэропорт.

Источник: Kommersant.uz

«Экипаж самолета Ил-114−100, приняв решение о возврате в столичный аэропорт, благополучно совершил посадку», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Все 46 пассажиров задержанного по техническим причинам рейса уже вылетели другим бортом Ил-114−100 из Ташкента в Нукус.

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