Самолет НАК задержан в Ташкенте по техническим причинам
Из Ташкента в Нукус вылетел рейс Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». По техническим причинам самолет вернулся в столичный аэропорт.
Из Ташкента в Нукус вылетел рейс Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». По техническим причинам самолет вернулся в столичный аэропорт.
«Экипаж самолета Ил-114−100, приняв решение о возврате в столичный аэропорт, благополучно совершил посадку», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Все 46 пассажиров задержанного по техническим причинам рейса уже вылетели другим бортом Ил-114−100 из Ташкента в Нукус.