Частным медцентрам могут запретить делать аборты
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Частным медицинским центрам следует запретить оказывать услуги по прерыванию беременности, об этом в среду журналистам заявила главный
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Частным медицинским центрам следует запретить оказывать услуги по прерыванию беременности, об этом в среду журналистам заявила главный
Ежегодно в Беларуси производится 27−29 тысяч абортов. Впрочем, медики уверены, что этот показатель может быть гораздо меньше.
«Коммерческие центры не заинтересованы в том, чтобы вести предабортное консультирование. Между тем, как показывает практика, примерно 14−16% женщин после общения с психологами отказываются от прерывания беременности», — заявила Коротких.
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По словам врача, такое же мнение разделяет и «женская общественность» города.
Сейчас предоставлять услуги по прерыванию беременности могут как частные, так и государственные учреждения здравоохранения.
Минздрав Беларуси пока не заявлял о возможном лишении «частников» лицензии на аборты, однако последние годы в республике продолжается кампания по снижению числа абортов, а в одном из городов страны, Логойске, подобные операции врачи и вовсе отказались проводить.