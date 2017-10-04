Частным медцентрам могут запретить делать аборты

Источник: Sputnik.by

Ежегодно в Беларуси производится 27−29 тысяч абортов. Впрочем, медики уверены, что этот показатель может быть гораздо меньше.

«Коммерческие центры не заинтересованы в том, чтобы вести предабортное консультирование. Между тем, как показывает практика, примерно 14−16% женщин после общения с психологами отказываются от прерывания беременности», — заявила Коротких.

Главный акушер-гинеколог столицы отметила, что сами аборты запретить нельзя, но лишить частные медицинские центры лицензии на их проведение можно. Проводить операции, уверена медик, должны только государственные учреждения здравоохранения.

По словам врача, такое же мнение разделяет и «женская общественность» города.

Сейчас предоставлять услуги по прерыванию беременности могут как частные, так и государственные учреждения здравоохранения.