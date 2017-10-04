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12:58 (мск), источник: Sputnik.by

Частным медцентрам могут запретить делать аборты

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Частным медицинским центрам следует запретить оказывать услуги по прерыванию беременности, об этом в среду журналистам заявила главный акушер-гинеколог Минска Оксана Коротких.

Источник: Sputnik.by

Ежегодно в Беларуси производится 27−29 тысяч абортов. Впрочем, медики уверены, что этот показатель может быть гораздо меньше.

«Коммерческие центры не заинтересованы в том, чтобы вести предабортное консультирование. Между тем, как показывает практика, примерно 14−16% женщин после общения с психологами отказываются от прерывания беременности», — заявила Коротких.

Главный акушер-гинеколог столицы отметила, что сами аборты запретить нельзя, но лишить частные медицинские центры лицензии на их проведение можно. Проводить операции, уверена медик, должны только государственные учреждения здравоохранения.

По словам врача, такое же мнение разделяет и «женская общественность» города.

Сейчас предоставлять услуги по прерыванию беременности могут как частные, так и государственные учреждения здравоохранения.

Минздрав Беларуси пока не заявлял о возможном лишении «частников» лицензии на аборты, однако последние годы в республике продолжается кампания по снижению числа абортов, а в одном из городов страны, Логойске, подобные операции врачи и вовсе отказались проводить.

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