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14:19 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Сколько мусора оставил человек в космосе за 60 лет его освоения?

За 60 лет освоения космоса на орбиту Земли запустили более 6 тысяч спутников. Большая часть из них стала космическим мусором. Как отправляют аппараты в космос в разных странах?

Источник: NASA

С момента запуска первого искусственного спутника Земли Советским Союзом на орбиту отправлены уже 6 тысяч космических аппаратов.

В каждой стране путь к космосу был своим: например, в Индии запчасти для первой ракеты возили на велосипеде.

Израиль — единственная в мире страна, запускающая спутники против вращения Земли.

К 60-летию запуска первого спутника в космос одной из главных проблем его освоения стал космический мусор.

Ученые НАСА предложили способ его утилизации: при помощи тонких космических «одеял» обломки спутников и даже метеориты можно спускать в атмосферу, где они будут сгорать.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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