Сколько мусора оставил человек в космосе за 60 лет его освоения?

Источник: NASA

С момента запуска первого искусственного спутника Земли Советским Союзом на орбиту отправлены уже 6 тысяч космических аппаратов.

В каждой стране путь к космосу был своим: например, в Индии запчасти для первой ракеты возили на велосипеде.

Израиль — единственная в мире страна, запускающая спутники против вращения Земли.

К 60-летию запуска первого спутника в космос одной из главных проблем его освоения стал космический мусор.

Ученые НАСА предложили способ его утилизации: при помощи тонких космических «одеял» обломки спутников и даже метеориты можно спускать в атмосферу, где они будут сгорать.