Сколько мусора оставил человек в космосе за 60 лет его освоения?
За 60 лет освоения космоса на орбиту Земли запустили более 6 тысяч спутников. Большая часть из них стала космическим мусором. Как отправляют аппараты в космос в разных странах?
За 60 лет освоения космоса на орбиту Земли запустили более 6 тысяч спутников. Большая часть из них стала космическим мусором. Как отправляют аппараты в космос в разных странах?
С момента запуска первого искусственного спутника Земли Советским Союзом на орбиту отправлены уже 6 тысяч космических аппаратов.
В каждой стране путь к космосу был своим: например, в Индии запчасти для первой ракеты возили на велосипеде.
Израиль — единственная в мире страна, запускающая спутники против вращения Земли.
К 60-летию запуска первого спутника в космос одной из главных проблем его освоения стал космический мусор.
Ученые НАСА предложили способ его утилизации: при помощи тонких космических «одеял» обломки спутников и даже метеориты можно спускать в атмосферу, где они будут сгорать.