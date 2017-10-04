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13:00 (мск), источник: АиФ Омск

Четыре омские школы стали одними из лучших в России

В топ-25 вошёл омский областной центр развития одарённости № 117.

Накануне Дня учителя по традиции обнародованы результаты рейтинга лучших школ страны.

В список вошли три омские городские образовательные организации и многопрофильный образовательный центр по развитию одарённости № 117.

Как сообщает областное министерство образования, из омских школ в пятый раз свой уровень подтвердил центр развития одарённости № 117, который вошёл в топ-25. Всего в этой части рейтинга представлено 13 московских школ, по две школы из Санкт-Петербурга Екатеринбурга и Челябинска, по одной — из Саранска, Новосибирска, Кирова, Вологды и Казани.

Среди 500 лучших школ России также омские гимназии № 19, 115 и лицей № 64.

Исследованием все пять лет занимается Московский центр непрерывного математического образования при содействии Минобрнауки РФ.

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