Четыре омские школы стали одними из лучших в России

Как сообщает областное министерство образования, из омских школ в пятый раз свой уровень подтвердил центр развития одарённости № 117, который вошёл в топ-25. Всего в этой части рейтинга представлено 13 московских школ, по две школы из Санкт-Петербурга Екатеринбурга и Челябинска, по одной — из Саранска, Новосибирска, Кирова, Вологды и Казани.