Четыре омские школы стали одними из лучших в России
В топ-25 вошёл омский областной центр развития одарённости № 117.
В топ-25 вошёл омский областной центр развития одарённости № 117.
Накануне Дня учителя по традиции обнародованы результаты рейтинга лучших школ страны.
В список вошли три омские городские образовательные организации и многопрофильный образовательный центр по развитию одарённости № 117.
Как сообщает областное министерство образования, из омских школ в пятый раз свой уровень подтвердил центр развития одарённости № 117, который вошёл в топ-25. Всего в этой части рейтинга представлено 13 московских школ, по две школы из
Среди 500 лучших школ России также омские гимназии № 19, 115 и лицей № 64.
Исследованием все пять лет занимается Московский центр непрерывного математического образования при содействии Минобрнауки РФ.