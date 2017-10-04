Неудачная охота: гражданин Украины осужден в Беларуси

Мужчину задержали 28 декабря 2016 года в 400 метрах от белорусско-украинской границы. 28-летний украинец умышленно незаконно пересек границу, чтобы поохотиться.

«Вступил в законную силу приговор суда Столинского района в отношении гражданина Украины за незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов», — сообщили Sputnik во вторник в ГПК.

Житель Ровенской области был признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Беларуси огнестрельного оружия, боеприпасов.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года и три месяца с отбытием в колонии усиленного режима. Ружье и патроны конфискованы в доход государства.