Нобелевскую премию по химии вручат за криоэлектронную микроскопию
Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2017 года.
Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2017 года.
Премия будет вручена Жаку Дебоше, Иоахиму Франку и Ричарду Хендерсону с формулировкой «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворах».
Официальное вручение премий и медалей состоится 10 декабря, после прочтения традиционных лекций. Прямая трансляция объявления победителя велась на сайте Нобелевского комитета.
Она заключается в следующем. На первом этапе раствор белка замораживают, создавая очень тонкий слой — так, что молекулы белка не заслоняют друг друга при взгляде сверху вниз. Затем с помощью электронного микроскопа ученые получают изображение этого тонкого слоя, содержащее сотни тысяч фотографий белка в разных «ракурсах». На последнем этапе эти изображения склеивают между собой в единый трехмерный объект, из которого можно определить структуру белка, чрезвычайно важную для разработки новых лекарств или для понимания как работают наши клетки.
Сейчас метод криоэлектронной микроскопии активно используется учеными. К примеру, с его помощью была установлена структура поверхности вируса Зика, различных белков, в том числе узнающих начало гена, контролирующих циркадные ритмы, обеспечивающих чувствительность клеток к давлению.
Ричард Хендерсон стал первым ученым, получившим с помощью криоэлектронной микроскопии структуру белка с атомарным разрешением. Жак Дюбоше — автор метода получения мономолекулярной пленки, с которой происходит съемка фотографий. Иоахим Франк разработал методику обработки изображений и создания самой конечной структуры белка.
Несмотря на красивые картинки и 3D-модели, определение структуры молекул, особенно биологических, является одной из ключевых и при этом одной из тяжелейших задач в естественных науках. Секвенирование не дает представления о структуре, только последовательности элементов биологических молекул, и требует догадок об их реальной форме. Рентгеноструктурный анализ работает с образцами, помещенными в глубокий вакуум и пригодными к кристаллизации, то есть подходит далеко не для всех случаев.
Прямое наблюдение структуры молекул, в том числе биологических, дает новые, прямые, пригодные для дальнейшей работы данные фармакологам, молекулярным биологам и биохимикам. Такие данные позволяют ускорять машинный поиск лекарств в сотни и тысячи раз.
В 2017 году размер Нобелевской премии был увеличен на один миллион шведских крон — сразу на 12,5 процентов. Теперь он составляет 9 миллионов крон или 64 миллиона рублей.
В 2016 году Нобелевскую премию по химии вручили
Нобелевская премия по химии 2015 года была вручена Томасу Линдалю, Полу Модричу и Азиз Санджар с формулировкой «за исследование механизмов репарации ДНК». Ученые раскрыли три важнейших механизма, позволяющих исправлять ошибки, которые возникают в ДНК под действием излучения или в ходе копирования. Это эксцизионная репарация (удаление поврежденных участков и замена их нормальными), вырезание одиночных нуклеотидов, поврежденных ультрафиолетом, и репарация ошибочно спаренных оснований. Если бы этих механизмов не существовало, ДНК не смогла бы исполнять свои основные функции носителя информации — нарушения в структуре молекулы происходят регулярно.
Владимир Королёв