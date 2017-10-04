Нобелевскую премию по химии вручат за криоэлектронную микроскопию

Несмотря на красивые картинки и 3D-модели, определение структуры молекул, особенно биологических, является одной из ключевых и при этом одной из тяжелейших задач в естественных науках. Секвенирование не дает представления о структуре, только последовательности элементов биологических молекул, и требует догадок об их реальной форме. Рентгеноструктурный анализ работает с образцами, помещенными в глубокий вакуум и пригодными к кристаллизации, то есть подходит далеко не для всех случаев.

Прямое наблюдение структуры молекул, в том числе биологических, дает новые, прямые, пригодные для дальнейшей работы данные фармакологам, молекулярным биологам и биохимикам. Такие данные позволяют ускорять машинный поиск лекарств в сотни и тысячи раз.