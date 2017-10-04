Суд запретил вырубку деревьев и стройки возле Сарайского залива
Суд запретил вырубать деревья и строить объекты возле Сарайского залива на острове Ольхон.
Суд запретил вырубать деревья и строить объекты возле Сарайского залива на острове Ольхон.
Ранее прокуратура по заявлению местных жителей провела проверку и установила, что земли на территории леса в границах Прибайкальского нацпарка были предоставлены властями посёлка Хужир незаконно. Поэтому в суд были поданы иски об изъятии участков. Постановления отправлены судебным приставам и органам лесного хозяйства.