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15:48 (мск), источник: Вести Иркутск

Суд запретил вырубку деревьев и стройки возле Сарайского залива

Суд запретил вырубать деревья и строить объекты возле Сарайского залива на острове Ольхон.

Источник: РИА "Новости"

Ранее прокуратура по заявлению местных жителей провела проверку и установила, что земли на территории леса в границах Прибайкальского нацпарка были предоставлены властями посёлка Хужир незаконно. Поэтому в суд были поданы иски об изъятии участков. Постановления отправлены судебным приставам и органам лесного хозяйства.

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