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13:46 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Семнадцати уральцам торжественно вручили государственные награды

Лучших учёных, врачей, работников предприятий и культуры Уральского федерального округа чествовали сегодня в Екатеринбурге. 17 человек на торжественной церемонии в полпредстве получили государственные награды.

«В этот торжественный день от имени президента РФ Владимира Путина и от себя лично хотел бы поблагодарить Вас за самоотверженный и плодотворный труд, отметить его значимость для федерального округа и страны в целом», — сказал полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

Сразу пятерым жителям Свердловской области вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Почётные звания получили врачи, строители, нефтяники, работники культуры из разных городов Урала. Благодарностью президента отмечен экс-директор регионального филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети» Игорь Глухих. А заведующий кафедрой Уральского федерального университета Артемий Попов награжден Орденом Почета.

«Всё, что мы получаем, это работа тех коллективов, в которых мы работаем. Это признание той работы, которую делают наши коллеги. Я заведую кафедрой 27 лет. За это время средний выпуск у нас 50 человек в год», — рассказал заведующий кафедрой термообработки и физики металлов Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина Артемий Попов.

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