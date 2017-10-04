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13:51 (мск), источник: Uralpress.ru

Замерзающие жители Челябинска пожаловались депутату Государственной Думы

Замерзающие жители Челябинска пожаловались депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову. Некоторые дома остались без отопления, потому что в них нет батарей.

В Челябинске замерзают жители домов № 8 и 10 по улице Артиллерийской и домов № 4, и 5 по улице Кудрявцева. Подрядчики затеяли капитальный ремонт систем отопления, но работы так и не завершили.

Владимир Бурматов назвал происходящее коммунальным адом.

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«Как можно провести капремонт домов, “освоив” деньги, сделав в итоге хуже, чем было, бросив работы на полпути, оставив людей без батарей и отопления при минусовых температурах на улице, выдрав проводку и лишив их возможности согреться хотя бы обогревателями, оставив дома со сквозными дырами в стенах, уничтожив отмостку. Эти вопросы мы хотели задать подрядчику в присутствии жильцов, ставших заложниками ситуации, однако подрядчик сбежал. Теперь задавать ему вопросы будет прокуратура. От них убежать сложнее», — написал у себя на страничке в «Инстаграм» Владимир Бурматов.

Владимир Бурматов лично выехал на объект, чтобы пообщаться и с замерзающим людьми и с подрядчиком. Но от сбежал от депутата Госдумы.

«На мой взгляд, есть основания для возбуждения уголовного дела по статьям “халатность” и “мошенничество”. Кроме того, подрядчик создал угрозу здоровью и жизни жителей домов. Мало того, что они замерзают, греться им приходится газом, со всеми вытекающими рисками, и электрообогревателями, мощности которых не выдерживает дряхлая электросеть. Вызвали на место руководителя регионального оператора капремонтов. Договорились, что в ближайшие дни людям смонтируют все элементы системы отопления и дадут тепло в квартиры. Потом будем заниматься остальными вопросами. Там беда с электропроводкой, начат и брошен ремонт фасада, разрушена и не восстановлена отмостка, из-за чего таящий снег заливает квартиры и так далее», — написал Владимир Бурматов.

Депутат также отметил, что губернатор области первым заинтересовался этой ситуацией.

«Он запросил всю информацию по подрядчикам, попавшим в наш мониторинг. Готовим “чёрный список”. В ноябре представлю его Дубровскому вместе с предложениями по системному решению ситуации. Губернатор — один из немногих, кто нас поддерживает в этой ситуации. Хотя формально он этим заниматься не должен: это вопрос регоператора и надзорных ведомств. Но занимается», — добавил Владимир Бурматов.

Добавим, в настоящее время в Челябинске без отопления остаются семь жилых домов. Объекты находятся по адресам: улица Артиллерийская 8 и 10, улица Кудрявцева, 3 и 5, улица Дарвина, 113, улица Мира, 57, улица Калининградская, 23. В домах Фонд Регионального оператора не завершил капитальный ремонт.

В администрации Челябинска замерзающим жителям посоветовали в случае отсутствия отопления в квартирах, жильцам необходимо обращаться в обслуживающую организацию, которая отвечает за внутреннюю систему теплоснабжения.

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