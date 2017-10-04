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15:49 (мск), источник: Prokazan.ru

В больницах Татарстана начали применять музыкотерапию

В Набережных Челнах в больнице скорой медицинской помощи врачи начали применять музыкотерапию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РТ.

Так, по мнению медиков, правильно подобранная музыка способствует расслаблению мышц и может применяться в качестве дополнительной реабилитационной терапии.

 — Такая терапия помогает пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям, которые страдают от ожирения, — говорится в сообщении.

Также специалисты отмечают, что музыка помогает поддерживать позитивный дух.

К слову, музыкотерапию поддержал камерный оркестр Игоря Лермана, который дал часовой концерт в БСМП в Набережных Челнах.

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