В больницах Татарстана начали применять музыкотерапию
В Набережных Челнах в больнице скорой медицинской помощи врачи начали применять музыкотерапию, сообщает
В Набережных Челнах в больнице скорой медицинской помощи врачи начали применять музыкотерапию, сообщает
Так, по мнению медиков, правильно подобранная музыка способствует расслаблению мышц и может применяться в качестве дополнительной реабилитационной терапии.
— Такая терапия помогает пациентам с
Также специалисты отмечают, что музыка помогает поддерживать позитивный дух.
К слову, музыкотерапию поддержал камерный оркестр Игоря Лермана, который дал часовой концерт в БСМП в Набережных Челнах.