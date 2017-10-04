В Калининград привезут Кубок мира по футболу FIFA
Жители Калининградской области впервые вживую увидят Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA.
Жители Калининградской области впервые вживую увидят Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA.
Кубок мира — главный приз, который вручается победителям чемпионата мира по футболу, но остается в распоряжении ФИФА. Он весит 6,175 кг и сделан из чистого золота.
Как сообщалось ранее, кубок проедет по территории более чем 50 стран — это будет самое продолжительное путешествие трофея за всю его историю. В России его смогут увидеть жители 24 городов. Калининград станет 8-м по счету.
Официальная церемония встречи состоится в областном драматическом театре. 14 и 15 октября кубок будет выставлен на площади Победы. С ним сможет сфотографироваться любой желающий бесплатно.
«Доступ в шатер будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта», — сообщили организаторы.
В общей сложности официальный Кубок пробудет в Калининграде 3 дня.