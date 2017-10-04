В Калининград привезут Кубок мира по футболу FIFA

Источник: Аргументы и факты

Кубок мира — главный приз, который вручается победителям чемпионата мира по футболу, но остается в распоряжении ФИФА. Он весит 6,175 кг и сделан из чистого золота.

Как сообщалось ранее, кубок проедет по территории более чем 50 стран — это будет самое продолжительное путешествие трофея за всю его историю. В России его смогут увидеть жители 24 городов. Калининград станет 8-м по счету.

Официальная церемония встречи состоится в областном драматическом театре. 14 и 15 октября кубок будет выставлен на площади Победы. С ним сможет сфотографироваться любой желающий бесплатно.

«Доступ в шатер будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта», — сообщили организаторы.