Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как укротить Путина: рецепт американских экспертов
Раскрыт секрет внешней привлекательности
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Фен с мотором «Феррари» и еще 7 крутых бьюти-новинок
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14:25 (мск), источник: Sputnik.by

Люди приехали искать Максима в пуще, а местная ГАИ выписала им штраф

ГРОДНО, Sputnik — 4 окт, Инна Гришук. Инспекторы, которых отправили помочь в организации работы поискового штаба и направлять потоки прибывающих машин, выписывали штрафы участникам спасательной операции в самый разгар поисков мальчика.

Источник: Sputnik.by

Как стало известно Sputnik, в частности, штраф получил один из самых активных участников и координаторов поисков пропавшего мальчика. Это произошло в пятницу, 22 сентября. Местная госавтоинспекция в тот день дежурила в Новом дворе по просьбе поисково-спасательного отряда «Ангел». Ведь в те дни приезжало много людей со всей Беларуси, и нужна была помощь инспекторов, чтобы организовать потоки машин, направлять прибывающих и убывающих волонтеров.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль волонтера, который в тот день и на протяжении последующей недели активно участвовал в поисках Максима Мархалюка, примерно в 20 метрах от штаба. Мужчина выезжал с территории, было понятно, что он — участник поисков. Инспекторы остановили его для проверки документов и выписали мужчине штраф за отсутствие техосмотра. Мужчина признал нарушение, заплатил штраф на месте и сейчас не планирует его каким-либо образом обжаловать или предъявлять претензии инспекторам.

Читайте также
В поисках пропавшего в Беловежской пуще мальчика будет задействован ОМОН

Добровольцы, которые узнали об этой ситуации, возмущены до сих пор: «Это был седьмой день поисков мальчика. На кону стоял вопрос жизненной важности — найти ребенка живым и невредимым. А в тот момент, когда волонтеры занимались поисками, местные инспекторы искали повод, чтобы их оштрафовать за нарушение, которое не вызывало серьезной угрозы дорожному движению в Новом дворе».

Известно, что 23 и 24 сентября, когда был объявлен массовый сбор людей на поисково-спасательную операцию в пуще, в Новый двор приехала гродненская ГАИ. Как прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника управления ГАИ Гродненского исполкома Александр Войтешко, от ответственного сотрудника УВД они получили задачу оказывать помощь в организации движения волонтеров и не обращать внимания на незначительные правонарушения. Регистрировать допускалось лишь грубые нарушения ПДД, влияющие на безопасность дорожного движения. Было ли такое поручение от штаба в адрес Свислочской ГАИ 22 сентября, собеседнику неизвестно.

Александр Войтешко сообщил, что за время дежурства областных инспекторов ГАИ в Новом дворе привлекли к ответственности всего четыре нарушителя. Троих — за то, что ездили на машине без прав, при этом не забыли их дома, а никогда не получали. Еще один нарушитель водил машину пьяным.

Поскольку волонтер согласился с нарушением и на месте заплатил штраф, то постановление о наложении штрафа вступило в силу и обжалованию не подлежит.

В Свислочской ГАИ комментировать ситуацию со штрафом в адрес волонтера отказались.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Люди приехали искать Максима в пуще, а местная ГАИ выписала им штраф
'Тунеядцам' предложат платить за некоторые ЖКУ по себестоимости
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
У датского изобретателя нашли видео с пытками женщин
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
Два украинских пограничника пропали на границе с Россией
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь