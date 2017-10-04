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14:02 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске открыли первый в УрФО стационар для неизлечимо больных детей

Из бюджета города на его строительство и обустройство выделили 5,5 млн рублей. Еще 2,5 млн направил депутатский корпус.

В Челябинске открыли первый в УрФО стационар для неизлечимо больных детей — из бюджета города на его строительство и обустройство выделили 5,5 млн рублей; еще 2,5 млн направил депутатский корпус, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В отделении будут получать помощь пациенты, больные детским церебральным параличом, онкологическими заболеваниями, нарушениями обмена веществ, врожденными пороками развития.

«Философия нашего отделения — это дом для жизни. Несмотря на то, что дети болеют, они остаются детьми. И мы постарались создать соответствующую атмосферу. Наши пациенты — дети с очень тяжелыми ограничениями здоровья, те, кто не может сам передвигаться, почти не говорит, находится в ранней стадии неизлечимых заболеваний. При хорошем уходе они могут жить комфортно и долго», — комментирует заведующая паллиативной службой ГКБ № 9 Кира Маляр. И добавляет, что «если будет спрос, отделение расширят».

Стационар рассчитан на 10 коек. В числе нового медицинского оборудования: аппарат ИВЛ, инфузоматы, кислородные концентраторы. Маленьким пациентам здесь будет оказываться не только медикаментозная помощь и поддержка, но и профессиональное и психологическое сопровождение специально обученным персоналом. В штате — высококвалифицированные врачи, психологи, социальные работники.

В каждой палате есть функциональная кровать с противопролежневыми матрасами и подушками, кондиционер, необходимая мебель, ноутбуки с подключенным скайпом для связи с родными или врачами из других городов. Также есть уютное фойе с камином и большая игровая комната.

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