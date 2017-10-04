В Башкирии коттедж экс-директора санатория «Янган-тау» передадут в собственность республики

Основанием для такого решения стали материалы прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что в 2005—2006 годах директор башкирской здравницы получил от сельсовета более 15 соток земли, расположенных в границах санатория и относящихся к особо охраняемой территории.



Несмотря на запрет, мужчина построил двухэтажный жилой дом площадью около 250 квадратных метров. Затем участок под видом земель поселений был незаконно оформлен в собственность бывшего директора санатория и перепродан коммерческой организации.



Учитывая, что снос дома стоит дорого, новый владелец участка обратился в суд с заявлением об изменении способа исполнения решения путем передачи недвижимости в государственную собственность. Прокуратура Салаватского района удовлетворила заявление владельца.