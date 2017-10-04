Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров обвинил США в опасных провокациях в Сирии
Секс сокращает жизнь
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14:00 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии коттедж экс-директора санатория «Янган-тау» передадут в собственность республики

Прокуратура Салаватского района поддержала в суде требования о передаче коттеджа стоимостью свыше 8 миллионов рублей в собственность республики, сообщается на сайте ведомства.

Ранее по иску прокуратуры суд обязал снести дом, который был незаконно возведен на территории санатория.

Основанием для такого решения стали материалы прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что в 2005—2006 годах директор башкирской здравницы получил от сельсовета более 15 соток земли, расположенных в границах санатория и относящихся к особо охраняемой территории.

Несмотря на запрет, мужчина построил двухэтажный жилой дом площадью около 250 квадратных метров. Затем участок под видом земель поселений был незаконно оформлен в собственность бывшего директора санатория и перепродан коммерческой организации.

Учитывая, что снос дома стоит дорого, новый владелец участка обратился в суд с заявлением об изменении способа исполнения решения путем передачи недвижимости в государственную собственность. Прокуратура Салаватского района удовлетворила заявление владельца.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Приучаю жить самим, но борюсь»: уфимка рискует стать парализованной и потерять детей
В Башкирии чиновник администрации района в результате потасовки лишился зубов
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
У датского изобретателя нашли видео с пытками женщин
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
Два украинских пограничника пропали на границе с Россией
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь